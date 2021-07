Bewolkte ochtend in Spielberg: voor alsnog droog weer

De kans dat het de komende uren gaat regen boven de Red Bull Ring is 37 procent. Vooralsnog is het droog boven het circuit bij Spielberg.

De Formule 3-race is zojuist van start gegaan onder een wolkendek, de buitentemperatuur is 18 graden Celsius, terwijl de baantemperatuur 32 graden Celsius is.

De kans op regen is afgenomen, maar zonnig is het ook niet. Weer voorspellen boven het circuit tussen de bergen is lastig in verband met de bergen rondom de baan. In de ochtend lijkt de kans op regen groter dan vanmiddag. GPToday zal u daarom op de hoogte houden van de weersverwachtingen, mochten die veranderen.

Vanmiddag tussen 12:00 uur en 18:00 uur is de kans op regen zo'n dertig procent. Na 18:00 uur neemt de kans op buien weer toe tot 35 procent.

Max Verstappen start vanmiddag vanaf pole position tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, terwijl Lewis Hamilton vertrekt vanaf de vierde plaatst. Lewis Hamilton zei na de kwalificatie dat hij hoopt op regen, om zo meer kans te hebben op een goede race. Tot zoverre zijn er nog geen paraplu's waargenomen op de tribunes tijdens de Formule 3-race in Spielberg.