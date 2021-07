Aston Martin zwicht niet voor oproep hoofdsponsor: "We blijven racen in het groen"

Aston Martin geeft toe dat het de intentie heeft om de kleur van zijn Formule 1-auto's te verbeteren. Een week geleden gaf Andreas Weissenbacher, de directeur van hoofdsponsor BWT, toe dat hij het op Silverstone gebaseerde team probeert te overtuigen om terug te keren naar een roze kleurstelling.

De eigenaar van BWT is niet blij met de wijziging en na gesprekken met Lawrence Stroll zocht hij de pers op: "Vanuit historisch perspectief is het British Racing Green zeker begrijpelijk voor velen, maar niet voor mij. Vanuit zakelijk oogpunt is het fout. Zoals het nu is, valt de Aston Martin niet op als je naar de televisie kijkt."

Aston Martin wil lichtere kleur groen

Teambaas Otmar Szafnauer heeft echter slecht nieuws voor BWT: "Het groen is hier om te blijven. Ik denk dat de groene kleur bij ons past, dat is heel duidelijk. Als je het live ziet, is het een geweldige kleur, vooral in de zon."

Het probleem is echter dat het groen op televisie zo'n diepe tint heeft dat het zelfs lijkt op de zwarte Mercedes. Szafnauer begrijpt het probleem daarom vanuit een marketingperspectief. "Ik denk dat we moeten kijken of we het voor tv wat meer kunnen benadrukken zonder het groen te verliezen", zei hij.

"Ik weet niet of we dat kunnen. Maar laten we eens kijken hoe we hem kunnen onderscheiden van de andere donkere auto's voor de tv-beelden."

Terugkeren naar roze is echter uitgesloten. "Gezien onze naam en het feit dat Aston Martin traditioneel groen is en we het team in de Formule 1 uitbreiden, denk ik dat we groen zullen blijven. Ferrari is rood, Aston Martin is groen."