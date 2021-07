Samenvatting F1 Grand Prix van Oostenrijk VT3: Max Verstappen zet Mercedes op meer dan halve seconde achterstand

Max Verstappen rijdt de voorlopig snelste tijd tijdens de derde vrije training op de Red Bull Ring. Met een 1:04.591 rijdt hij de snelste tijd voor Bottas, Hamilton, Gasly, Giovinazzi, Sainz, Alonso, Leclerc, Perez en Vettel.

GPToday houdt u live op de hoogte van de ontwikkelingen op de baan, ververs deze pagina daarom met regelmaat om op de hoogte te blijven van de actie op de baan tijdens de Oostenrijkse Grand Prix.

Track and Air

De buitentemperatuur is 22 graden Celsius, terwijl de temperatuur van het asfalt 44 graden Celsius is.

Als de lampen doven gaan direct de de eerste auto's de baan op: Nikita Mazepin, George Russell, Lando Norris en Daniel Ricciardo laten er geen gras over groeien en laten zich als eersten op de Red Bull Ring zien.

Oranje tribunes voor Verstappen

De tribunes raken voller en voller, voor het eerst mogen er zoveel fans worden toegelaten langs de baan zonder beperkingen vanwege covid 19.

Alle twaalf de auto's die als eersten de baan op komen, testen de prototype-banden die Pirelli heeft meegenomen. Vanaf de Grand Prix van SIlverstone worden deze banden waarschijnlijk ingezet door Pirelli. De banden hebben een stevigere constructie en dat Pirelli deze banden nu halverwege het seizoen introduceert zou allemaal niets te maken hebben met de crashes na klapbanden bij Lance Stroll en Max Verstappen in Bakoe.

Max Verstappen trekt veel oranje publiek naar de Red Bull Ring, maar laat zich pas na 29 minuten in de sessie voor het eerst zien op de baan. Verstappen rijdt naar buiten op de zachte band. Yuki Tsunoda beleeft een spannend moment: hij spint uit de negende bocht, gaat dwars richting de vangrailt, maar Tsunoda weet zijn auto op het laatste moment uit de vangrails te houden. Op deze set banden kan hij niet verder en dus zal hij langzaam terug rijden naar zijn team. Tsunoda staat voorlopig vierde en is dus niet onverdienstelijk bezig in Spielberg deze ochtend.

Verstappen voorlopig snelste

Max Verstappen noteert de voorlopig snelste tijd. Met een 1:04.951 rijdt hij de voorlopig snelste tijd voor Hamilton, Leclerc, Bottas, Russell, Norris, Tsunoda, Sainz, Raikkonen en Vettel.

Charles Leclerc komt te wijd uit bij de vierde bocht, Carlos Sainz gaat te wijd bij de laatste bocht. Sainz merkt op dat de banden hem niet meer konden geven wat hij wilde.

Lewis Hamilton rijdt zijn snelste tijd, waarmee hij voorlopig tweede wordt achter Max Verstappen. Carlos Sainz zet aan voor een snelle ronde op de zachte band. Nikita Mazepin schiet van de baan in bocht vier, maar hij zit daarmee Carlos Sainz niet in de weg: Sainz noteert de voorlopig derde snelste tijd.

Lando Norris heeft voorlopig de negende tijd genoteerd als hij bij de tiende bocht te wijd schiet; hij rijdt met twee wielen over het gras en ontdekt dat dat sowieso niet de snelste route richting de streep is.

Lance Stroll verremt zich voor de derde bocht, Valtteri Bottas schiet door bij de eerste bocht. Verstappen trekt zijn snelste tijd verder naar beneden. Hieronder ziet u de uitslagen van de derde vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring bij Spielberg.