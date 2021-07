Pierre Gasly twijfelt over toekomst bij Red Bull: "Diverse teams tonen interesse"

Pierre Gasly wil misschien terug naar Red Bull Racing, maar geeft toe dat er andere teams zijn die hem willen contracteren. Gasly's carrière in de Formule 1 heeft verschillende hoogtepunten gekend voor de Fransman, met name zijn overwinning in de Italiaanse Grand Prix van 2020, maar het zat ook vol met dieptepunten.

De ergste daarvan was bij Red Bull in 2019 toen hij tijdens de zomervakantie werd ontslagen en gedegradeerd naar Toro Rosso. Vastbesloten zich daardoor niet te laten breken, beloofde de coureur dat hij zijn best zou doen en zijn waarde zou bewijzen aan de leiding van Red Bull, in het bijzonder Helmut Marko.

Terugkeer naar Red Bull Racing

Gasly was vorig jaar in uitstekende vorm en weet dat dit jaar voort te zetten. Volgend seizoen wil hij graag terugkeren naar Red Bull Racing, zo heeft hij meerdere malen door laten schemeren. Dat hangt echter af van Marko en wat voor coureur hij wil in de stoel naast Verstappen. Gasly staat voor volgend seizoen op de loonlijst, maar of hij bij Red Bull of AlphaTauri zal zijn, weet hij niet.

Hij zegt dat er ook de mogelijkheid is om de Red Bull-familie volledig te verlaten. Gasly vertelde: "Op dit moment weet ik niet wat Helmut precies van plan is. Of ze me terug willen nemen, of ze willen dat ik bij AlphaTauri blijf, of ze bereid zijn me vrij te geven aan een ander team."

"Er is namelijk vanuit meerdere teams interesse. Ik doe duidelijk mijn best en laat mijn potentieel zien", zei hij. "Vervolgens zullen we zien wat de meest aantrekkelijke opties zijn die we hebben, maar uiteindelijk komt het erop neer dat Red Bull de beslissing maakt, om met hen te bespreken wat we in de toekomst moeten doen."

Marko wil Gasly niet kwijt

Marko heeft echter al laten weten dat hij verwacht dat Gasly volgend seizoen doorgaat met AlphaTauri.

"Hij is altijd op de top van zijn kunnen en in topvorm", aldus de Red Bull-adviseur. “Bij AlphaTauri past het pakket perfect. De combinatie is een geweldige samenwerking. We hebben nog een contract voor nog twee jaar."

"Ik weet niet waar het gebabbel over Renault weer vandaan kwam. Pierre is de ideale ambassadeur voor AlphaTauri als modieuze Fransman. Maar wat sterk is, zijn zijn prestaties in de auto."

Gasly heeft in zes van de acht Grands Prix van dit jaar punten gescoord, waaronder een podiumplaats tijdens de race in Azerbeidzjan, waar hij derde werd. Het was zijn derde podium in de Formule 1.

Hij staat achtste in het kampioenschap met 37 punten.