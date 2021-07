Lewis Hamilton snelste op vrijdagmiddag in Oostenrijk: "Red Bull heeft achterste van tong niet getoond"

Lewis Hamilton denkt dat Red Bull Racing het achterste van hun tong niet hebben getoond op de eerste dag van de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring. Verstappen was twee tienden langzamer tijdens de tweede vrije training.



Lewis Hamilton: "Zij hebben hoe dan ook nog iets extra's achter de hand. Dat weet ik alvast", zegt Lewis Hamilton op vrijdagavond.

"Toch denk ik dat wij kleeine stapjes vooruit hebben gemaakt vandaag. Ik denk dat zij nog steeds de twee tienden, of misschien is het anderhalve tiende voorsprong hebben. Wij hebben zeker wat kleine vooruitgang geboekt, maar niet genoeg; het is sowieso niet die volle twee tienden."

Hamilton vervolgt: "Ik verwacht van hem dat zij morgen net iets meer vermogen hebben."

Verstappen wil graag zijn derde overwinning op rij boeken, als hij wint in Oostenrijk zou het zijn vijde overwinning dit seizoen zijn. Het is voor het eerst dat het publiek niet meer beperkt is vanwege covid-19, en dus zal de Nederlander volop toegejuicht worden: veel tribunes kleuren van daag oranje in Spielberg en dat zijn lang niet allemaal fans voor McLaren.



Verstappen wist tot nu toe 18 punten meer te behalen dan zijn naaste titelrivaal Lewis Hamilton.

Hamilton zegt: "Ik verwacht meer motorvermogen van deze lui (Red Bull, red.) morgen. Wij hebben ons verbeterd in een aantal bochten dus dat is bemoedigend", zegt Toto Wolff na afloop van de trainingen op vrijdag.