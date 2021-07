Red Bull weet waarom Mercedes sneller is in tweede training in Oostenrijk

Red Bull Racing weet waarom zij slechter uit de verf komen dan Mercedes tijdens de tweede vrije training in Oostenrijk. Terwijl Verstappen het tempo niet kon bijbenen in de snelle geklokte rondes, zien de langere stints er wel goed uit voor Red Bull Racing.

Helmut Marko zegt na afloop van de tweede training: "Mercedes heeft zich deze training wat meer getoond. Wij hadden wat problemen, of ten minste, we kwamen op de zachte banden minder goed tot ons recht dan we hadden verwacht. We weten echter wat er aan scheelt."

Verstappen's snelheid in de langere afstand ziet er wel veelbelovend uit, ziet Helmut Marko. Hij zegt: = "De lange run was heel goed en we zagen hoeveel hij aan het einde won op Mercedes. Het wordt weer een heel spannend weekend, maar we blijven vol vertrouwen."

Dit weekend heeft Pirelli de zachtste bandensamenstelling qua banden meegenomen naar de Red Bull Ring. Helmut Marko: "Als wij op de gele banden kunnen kwalificeren, en daar gaan we vanuit, dan zullen we de zachtste banden niet gebruiken. Na een ronde of tien à twaalf verliezen die banden duidelijk hun snelheid."

Regendruppels zorgden ervoor dat er in de tweede helft van de tweede training niet meer kon worden gekomen tot snellere rondetijden. Daardoor kon Verstappen zijn ronde niet aanscherpen.

Geen problemen verwacht bij Red Bull Racing

Helmut Marko: "Met Max zijn we daarom langer op de baan gebleven. Toen zagen we Hamilton naast de baan komen en ook zagen we dat Bottas het lastig had. Onder die zware omstandigheden liet Verstappen weer zien hoe goed hij is. Ook de set-up die hij heeft is zeer goed, dus bij hem verwachten we geen problemen. Sergio heeft het daarentegen wat lastiger", zo besluit Marko.