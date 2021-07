Red Bull-teambaas Christian Horner: "Max Verstappen is een no-bullshit coureur"

Max Verstappen heeft zich volgens teambaas Christian Horner "enorm" ontwikkeld. Dat vertelt de teambaas van Red Bull Racing in de podcast Grill The Grid, die ook te beluisteren is via het YouTube-kanaal van de Formule 1.

Horner zegt op de vraag of Verstappen zich heeft ontwikkeld de laatste tijd: "Enorm, ik herinner me dat hij pas zeventien was toen hij bij ons kwam. Het verschil tussen zeventien en drieëntwintig is een groot percentage van het leven van een jong persoon en ik denk dat de volwassenheid, de ervaring die hij nu heeft, hij heeft beide voeten op de grond."

"Hij is gewoon een no-bullshit racer. Dat is alles waar hij om geeft, dat is alles wat hij wil doen. Je weet dat als je hem in de auto zet, hij je 110 procent geeft. Wat hem zo opwindend maakt om naar te kijken, denk ik, is dat je gewoon weet als je bijvoorbeeld kijkt naar Imola eerder dit jaar op de grid, startend vanaf P3, dat hij niet op die plek zal liggen in de eerste bocht. Dat soort dingen. Je weet gewoon dat je 110 procent van hem gaat krijgen."

In de podcast praat de teambaas van Verstappen ook over de eerste overwinning van Max Verstappen tijdens zijn allereerste race voor het team in Spanje in 2016. Horner vertelt daarover: "Hoe deed hij dat in godsnaam? We dachten dat we Daniel op de betere strategie hadden gezet en Max slaagde erin om een één-stopper, of wat dan ook, om te zetten in een overwinning. Ik dacht: 'hoe zorgde hij ervoor dat de banden zo lang meegingen? Ik herinner me dat dat het meest surrealistische was. Sprookjesachtig! Hij had zelfs nog nooit een weekend in de auto gezeten. We gooiden hem er gewoon in en hij knalde naar de eerste overwinning."