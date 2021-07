Max Verstappen is 'de te kloppen man' in Grand Prix van Oostenrijk

Jarenlang was het andersom, maar dit keer is Max Verstappen de te kloppen man in de Formule 1. Nu de teams afgelopen weekend op dezelfde baan al hun kunnen mochten vertonen, wordt het interessant of het veld in de tweede achtereenvolgende race op dezelfde baan dichter bij elkaar zal zitten.

Grote vraag gaat bijvoorbeeld zijn of Mercedes dit keer hun auto wel op snelheid kunnen krijgen. Vorig weekend reed het team met een wat 'gekke afstelling' vertelde 'trackside' hoofdengineer Andrew Shovlin van Mercedes al. Lewis Hamilton had in de simulator de basis gelegd voor de afstelling die bij nader inzien toch een hele verkeerde weg was in geslagen, vertelde Shovlin later. Het team zal komend weekend iets behoudender en traditioneler zijn met het afstellen van hun auto.

Ondertussen lijkt Max Verstappen tijdens elke race steeds meer snelheid te vinden met zijn Red Bull Racing RB16B. De uiterste dominantie van Mercedes is na zeven jaar definitief verbroken door de goede vorm waarin Red Bull Racing zich dit seizoen verkeert.

Vijf op een rij?

De laatste twee races zijn gewonnen door Verstappen, de Grand Prix daarvoor wist Sergio Perez te winnen na de klapband van Verstappen. De race daarvoor was de Grand Prix van Monaco die Verstappen eveneens sterk wist te winnen. Red Bull Racing kan dus zomaar een vijfde race op rij scoren dit weekend. Uniek, want dat is niet meer voorgekomen sinds de start van het turbo-hybride tijdperk in 2014.

De tussenstand Verstappen - Hamilton: 4 - 3

Max Verstappen heeft amper nog fouten gemaakt dit seizoen, terwijl Lewis Hamilton in Bakoe last had van een 'vingerprobleem' na de klapband van Verstappen. De stand qua raceoverwinningen is nu 4 tegen 3 tussen Hamilton en Verstappen.

Lewis Hamilton komt 18 WK-punten tekort op de Nederlander, terwijl het grote team van Mercedes veertig WK-punten minder wist te scoren dan Red Bull Racing.

Teambaas Christian Horner is lovend over zijn pupil die in rap tempo uitgroeit tot één van de beste coureurs op de startgrid. "Max rijdt met een enorme volwassenheid en weet constant te scoren. Wij moeten gewoon zorgen dat wij hiermee door weten te gaan", vertelde Red Bull-teambaas Christian Horner.

Volgens hem was de Grand Prix van Stiermarken de beste en mee dominante race van Red Bull Racing tot nu toe.

Red Bull neemt leiding over van Mercedes

Na zeven dominante seizoenen waarin Mercedes de scepter zwaaide, lijkt Red Bull Racing haar vorm te hebben hervonden die doet terugdenken aan de dominante jaren die het team beleefde met Sebastian Vettel. Samen wonnen zij vier keer het wereldkampioenschap Formule 1.

Lewis Hamiltoon vertelt dat hij er het beste van hoopt, maar het is nog maar de vraag of Mercedes in slechts een paar dagen tijd in staat is om op hetzelfde circuit ineens wél een winnende auto te verzorgen.

Hamilton zei na afoop van de race van vorig weekend: “Zij hebben duidelijk hele grote stappen gezet en wij hebben daar niet echt een antwoord op. Wij hebben echter wel het vertrouwen dat op een of andere manier toch nog snelheid weten te vinden."

Max Verstappen heeft nu 14 overwinningen in de Formule 1 achter zijn naam staan en zou graag op de vijftien uitkomen na dit wekend. Lewis Hamilton heeft ook de ambities om als eerste over de streep te komen, aangezien hij graag voor de achtste keer wereldkampioen wil worden. Hamilton staat nu op eenzame hoogte gelijk met Michael Schumachter die zeven keer de wereldtitel wist te winnen.

De race van komende zondag wordt verreden voor vol gepakte tribunes, voor het eerst sinds de covidcrisis worden er weer onbeperkt fans toegelaten langs de baan. Kan Max Verstappen in deze thuisrace voor eigen publiek wederom schitteren op de Red Bull Ring?