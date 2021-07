Zelfverzekerde Lando Norris: "In dezelfde auto kan ik het Max Verstappen knap lastig maken"

Lando Norris heeft een bijzonder sterke seizoensstart in 2021 en verslaat Daniel Ricciardo steevast. Beiden rijden in een McLaren. Maar als Norris in het stoeltje van Sergio Perez had gezeten, zou hij Verstappen verslaan, meent de jonge Brite krullebol.

Norris vertelt Sky Sports F1 dat hij Verstappen het flink lastig zou maken, als hij over hetzelfde materiaal zou beschikken.

Work hard, play hard 😏👟 pic.twitter.com/g7Z0fp04gP — Lando Norris (@LandoNorris) June 28, 2021

Norris heeft de statistieken achter zich om zijn stelling kracht bij te zetten. Hij wist tijdens elke race nog flinke punten te scoren en stond al twee keer op het podium. Onlangs mocht hij nog een bokaal ontvangen en handen schudden met prins Albert in Monaco toen hij als derde over de streep kwam.

Norris kan nog niet strijden om het WK

Norris ontbeert het nu aan een auto om te knokken voor het wereldkampioenschap Formule 1, hij kan zich dus nog niet mengen in het gevecht om de titel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Als hij de juiste auto wél zou hebben, dan zou hij nog wel eens een 'pain in the ass' kunnen zijn voor zijn maatje Max Verstappen, met wie hij regelmatig digitaal de strijd aan gaat via racegames.

Sky Sports F1 legt hem voor of hij gelijkwaardige prestaties zou kunnen neerzetten als hij wel de auto had.

Zelfvertrouwen

Norris antwoordt zonder enige twijfel:“100%! Ik geloof dat ik het hem (Verstappen, red.) dan knap lastig kan maken.

Norris vertelt verder: "Er zijn verschillende scenario's en situaties waarin ervaring van belang is en waarbij je zou kunnen denken: 'hier zou hij mij wel te snel af kunnen zijn in dat scenario'. Ik geloof ook dat hij (Max, red.) een van de beste coureurs ooit in de Formule 1 is."

Verstappen

Volgens Norris is dat wel bewezen "vanaf ik denk toen hij een jaar of 16 of 17 jaar oud was". Norris vertelt over zichzelf dat hij volwassener is geworden en dat er nu geen mogelijkheid meer is om zich te verstoppen in zijn derde Formule 1-seizoen. Hij is zich erg bewust van hoe hoog hij zichzelf kan inschalen vergeleken met andere coureurs op de startgrid.

Hij vertelt de Britse TV-zender: "Er is veel werk dat ik afgelopen winter heb gedaan en dat ben ik blijven voortzetten dit jaar. Ik stop er veel tijd en moeite in, om samen met mijn engineers resultaten te boeken zoals wij dit jaar laten zien."

Geen excuses meer

Zijn derde seizoen is het jaar van de waarheid, zegt Norris.

"Als je je derde seizoen in gaat dan denken mensen; er zijn geen excuses meer'. De eerste twee jaar kun je met een aantal dingen nog wegkomen, zeker in je eerste seizoen."

Zijn woorden zijn wellicht pijnlijk voor Daniel Ricciardo, die afgelopen weekend slecht presteerde tijdens de Grand Prix van Stiermarken. Ricciardo gaf na afloop van de race aan dat hij wel door de grond kon zakken, het liefst zou hij stilletjes de paddock uitpiepen na de race. Ricciardo startte goed en kon de ellende ontwijken in de eerste ronde. Vanaf de negende plaats zakte hij toch weer helemaal weg en finishte puntloos op de dertiende plaats, terwijl Norris dikke punten scoorde met zijn vijfde positie. Tijdens de kwalificatie trainde Ricciardo de dertiende plaats. terwijl Norris wel door wist te komen naar Q3.

Leider in het team van McLaren

Norris: "Ik vermoed dat met de toevoeging van Danny (Ricciardo, red.) die bij het team is gekomen, er nu veel meer oog is voor wat ik nu eigenlijk presteert ten opzichte van wat Daniel doet, meer dan andersom."

Zijn maatje Carlos Sainz verruilde McLaren voor Ferrari. Norris zegt over zijn oude teamgenoot: "Niet veel mensen wisten hoe goed Carlos is, en dit jaar laat hij zien hoe goed hij is ten opzichte van Charles, waarvan iedereen vermoed dat hij één van de beste coureurs is in de Formule 1.

Norris vervolgt bij Sky Sports: "Ik denk dat het goed is voor mij om te weten waar ik sta ten opzichte van andere coureurs."

De jonge Britse coureur vertelt verder dat het huidige McLaren-team heel erg voelt als 'zijn' team nu. Dat gevoel helpt hem zijn zelfvertrouwen te doen groeien als hij feedback geeft en zijn wensen overbrengt wat hij nodig heeft van de auto.

Norris laat zich horen

Norris: "Ik laat mijn mening veel meer horen, niet omdat ik altijd denk de waarheid in pacht te hebben - ondanks dat dat vaak wel het geval is natuurlijk - maar het is meer dat ik het vertrouwen heb om te zeggen wat ik vind."

Daarmee krijgt het team ook steeds meer vertrouwen en wordt er meer waarde aan zijn mening en woorden gehecht, beseft Norris zich. "Zij vertrouwen mij in steeds meer dingen, ik zou zeggen dat het komt dat Daniel gedurende het seizoen nu op snelheid komt en nu gewend begint te raken aan dingen. Daardoor leunt het team nu heel erg op mij omdat ik de kerel ben in de betere positie waarbij ik het team probeer te leiden naar de juiste weg."