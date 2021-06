Snelheidsgebrek Mercedes afgelopen weekend gevolg van belabberde afstelling?

Het kan maar zo dat de W12 van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas komend weekend alsnog beter uit de verf komt dan vorig weekend op dezelfde baan. Dat zegt Andrew Shovlin, hoofd-engineer van het Mercedes F1-team.

Afgelopen weekend ging de afstelling van de bolide van Mercedes namelijk nogal 'een gekke kant uit', zegt Shovlin.

Het team heeft al een aantal maanden bijzonder veel moeite met het vinden van de juiste afstelling op de vrijdag. Bij sommige races komt het lek pas boven op zaterdagochtend, waarna de auto toch alsnog snel wordt. Ook kwam het voor dat het team met beide auto's een andere kant uit ging, waarna slechts één van de auto's een acceptabele snelheid kon rijden.

Volgens Shovlin zat het vorig weekend niet goed met de afstellingen van hun bolide, waardoor het beeld er komend weekend heel anders uit kan zien als de juiste balans wel gevonden kan worden.

Achterstand loopt op

Vanwege het gebrek aan snelheid werd Mercedes om de oren gereden voor de RB16B van Max Verstappen, Sergio Perez kon Bottas niet verslaan voor een podiumplaats nadat hij een langzame pitstop had. Perez kwam naar eigen zeggen 'een halve ronde' tekort om Bottas alsnog van het podium te houden. Na de race kijkt Lewis Hamilton tegen een achterstand van18 WK-punten aan ten opzichte van WK-leider Max Verstappen.

"Snelheid tekort"

Hamilton deed aan schadebeperking door alsnog een late pitstop te maken en een extra punt te scoren voor de snelste raceronde. Na de race wist Toto Wolff het ook even niet meer, hij kon niet veel meer dan erkennen dat zijn auto's "snelheid tekort" kwamen om voor de racewinst te kunnen knokken.

Te radicaal

Shovlin zegt dat er te radicaal is gezocht naar een afstelling en dat het team zo in een heel verkeerde hoek zocht naar meer snelheid.

Tegen Autosport.com vertelt Shovlin hoe het zit. Op die website wordt hij geciteerd: "Wij waren een redelijk gekke ('wacky', red) kant aan het ontdekken qua afstelling van de auto. Dat was een radicale benadering, waarvan ik denk dat het misschien alleen werkt voor een snelle ronde.

Oplossingen zoeken

Shovlin zegt dat het team deze week hard bezig is om te ontdekken in hoeverre er teveel werd gevergd an de banden. Ook geeft hij aan niet teveel in details te treden, kort door de bocht gesteld is het team te kort door de bocht gegaan qua afstelling en dus wordt het interessant te zien of de auto op hetzelfde circuitje bij Spielberg alsnog op snelheid kan komen.

Simulator

Shovlin vertelt dat Lewis Hamilton in de aanloop naar de Grand Prix van Stiermarken veel werk had verricht in de simulator, de uitkomsten waren de basis voor de afstellingen die het team gebruikte in Oostenrijk.

Shovlin zegt tegen Autosport: "Wij moeten dus een beetje moediger en traditioneler te werk met onze afstellingen voor de auto."

Een en ander werpt de vraag op: Gaat Mercedes met een andere afstelling wel een race-winnende auto op het asfalt bij Spielberg zetten?