Lewis Hamilton maakt zich zorgen om volle tribunes: "Ik zou niet vol gas geven"

Het Algemeen Nederlands Persbureau meldt dat Lewis Hamilton zich zorgen maakt nu voor het eerst weer wordt geracet met vol bepakte tribunes. Komend weekend gelden er in Oostenrijk geen restricties meer en zitten er in totaal 140.000 fans op de tribunes.

Het ANP citeert Hamilton: "Ik ben altijd wat voorzichtiger, ik zou het langzaam opbouwen in plaats van direct weer vol gas te geven. Ik wil ook niet te negatief zijn. Ik ben blij dat we weer voor de beste fans ter wereld gaan racen. Maar ik maak me wel zorgen om de situatie.”

Onlangs zei de wereldkampioen Formule 1 al dat hij zijn twijfels heeft over de Grand Prix van Silverstone waar ook veel fans worden toegelaten. In Groot Brittannië stijgt het aantal besmettingen van het coronavirus met de nieuwe Delta-variant. Bij de Grand Prix op Silverstone komende maand zouden in totaal 150.000 fans worden toegelaten op de tribunes.

Afgelopen weekend werden er nog beperkt fans toegelaten op de Red Bull Ring, komend weekend zijn de maatregelen niet meer van kracht tijdens de Oostenrijkse Grand Prix.

Hamilton staat 18 punten achter op Max Verstappen in het wereldkampioenschap Formule 1. Red Bull Racing wist de afgelopen vier races te winnen en heeft nu 40 punten voorsprong op het sterrenteam van Hamilton en Bottas.

Mercedes won sinds de invoering van de turbo-hybrides tot nu toe elk seizoen de wereldkampioenschappen in de Formule 1. Dit jaar is Mercedes niet meer dominant, het team lijkt voorbij gestreefd te zijn door Red Bull Racing.