Alfa Romeo twijfelt aan toekomst Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen rijdt sinds 2001 in de Formule 1 maar hoe lang hij door zal gaan is de vraag die veel mensen in de paddock bezighoudt. De technische baas van Alfa Romeo weet dan ook niet zeker of Kimi Raikkonen ook na 2021 zal blijven racen voor het in Zwitserland gevestigde Formule 1-team.

De 41-jarige Raikkonen is de oudste en meest ervaren coureur op de grid en had tot 2021 over het algemeen de voorsprong op zijn teamgenoot Antonio Giovinazzi. Maar in 2021 worstelt de Fin het meest tegen Giovinazzi in de kwalificatie, met de huidige stand van 6-2 in het voordeel van de Italiaanse coureur.

Het heeft geleid tot geruchten dat Raikkonen voor 2022 mogelijk wordt vervangen door Mick Schumacher, die net als Giovinazzi lid is van de Ferrari Driver Academy.

Op de vraag of Raikkonen in 2022 blijft, gaf Alfa Romeo's Xevi Pujolar toe: "Ik weet niet wat zijn plannen zijn en ik kan niet voor hem spreken. Op dit moment heeft hij geen problemen met zijn motivatie, hij werkt goed samen met het team en heeft vorige week geweldig werk geleverd in de race."

Hulp bij kwalificeren

Pujolar zei dat de engineers van het team dit weekend in Oostenrijk met Raikkonen zullen samenwerken om 'een paar dingen te veranderen om hem te helpen bij de kwalificatie'.

"Als beide auto's de tweede sessie ingaan, helpt dat het team enorm. Voor ons is de belangrijkste prioriteit om Williams voor te blijven in de kwalificatie, zodat we tijdens de race beter kunnen presteren."

Op de vraag wat het grootste probleem van Raikkonen is in de kwalificatie, zegt Pujolar dat de voormalige McLaren- en Ferrari-coureur moeite heeft om de banden op de juiste temperatuur te krijgen voor één snelle ronde.

"Dus we overwegen verschillende ideeën met de afstelling en de manier waarop we de banden gebruiken. We zullen dit weekend proberen de opties te vergelijken."