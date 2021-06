Lewis Hamilton hoopt dat technische aanvullingen FIA "het speelveld egaliseren"

Lewis Hamilton zegt na de Grand Prix van Stiermarken dat hij hoopt dat zijn team nog zal werken aan de ontwikkeling van zijn huidige W12, ondanks dat Wolff eerder zei dat de aandacht is verlegd naar de auto voor 2022. Bovendien hoopt Hamilton dat de FIA na nieuwe technische inlegvelletjes het "speelveld zal egaliseren".

Het is voor het eerst sinds de invoering van het turbo-hybride tijdperk in 2014 dat Mercedes vier keer achter elkaar geen enkele Grand Prix wist te winnen.

Ontwikkeling W12 zou zijn gestopt

Toto Wolff beweerde in Oostenrijk dat Mercedes achter de schermen de aandacht volledig heeft gericht op het ontwikkelen van de auto van 2022, die vanwege grote regelwijzigingen ook de basis is voor de jaren erna. Vanwege het afgesproken budgetplafond zou Mercedes geen moeite meer steken in het sneller maken van de huidige auto.



Als dat zo blijft betekent dat een somber perspectief voor wat betreft de aspiraties van Lewis Hamilton om dit seizoen voor de achtste keer een wereldtitel te veroveren in de Formule 1.

Na afloop van de race zit Hamilton met de de pers bijeen, als hem wordt gevraagd waarom Mercedes niet - in navolging van Red Bull - ook een creatieve oplossing bedenkt, bijvoorbeeld meer snelheid overhouden met een kleinere achtervleugel.

Lewis Hamilton: "Ja, natuurlijk hadden wij dit weekend een kleinere vleugel kunnen plaatsen, maar dan zouden wij gewoon langzamer door de bochten gaan, dan krijg je waarschijnlijk ook meer degradatie en dus ja, we zullen naar dingen kijken."

"Zij hebben goede vleugel die buigt"

"Natuurlijk hebben zij echt een goede vleugel die buigt, die ze het grootste deel van het jaar hebben gehad. Ik denk dat zij daar al heel lang mee aan het ontwikkelen zijn geweest."



"Voor zover ik weet of wat mij is verteld, hebben wij dat niet gedaan, dus dat zou er zeker deel van kunnen uitmaken. Ik weet het niet. Ik probeer iedereen zo hard mogelijk te motiveren en stop er zoveel mogelijk werk in om ons te laten presteren. "

Na de serie slechte races op de stratencircuits lijkt Mercedes in ieder geval weer mee te doen in de top, maar Red Bull Racing bleek onbereikbaar voor het sterrenteam. Toch zegt Hamilton trots te zijn.

Lewis zou trots zijn ondanks verlies

Hamilton: "Over het algemeen ben ik eigenlijk heel trots op het werk dat we deze week hebben kunnen doen, maar we waren gewoon niet snel genoeg."

De BBC wil graag van de Britse autosportheld weten of hij geaccepteerd heeft dat Red Bull hen voorbij is gestreefd in de ontwikkelingsstrijd op technisch vlak. De Red Bull Racing-bolide lijkt immers nu de te kloppen formule te zijn. Ook wil de Britse variant van de NPO graag weten of hij de gevolgen accepteert in het licht van het huidige kampioenschap, geleid door Max Verstappen.

"Ik accepteer niets"

Hamilton antwoordt: "Nou, ik accepteer niets. Ik denk dat we nog veel races voor de boeg hebben en dat we ons best moeten blijven doen. Wij zijn wereldkampioen en dat is wat wij zeker kunnen verbeteren als we ons erop toeleggen."

Lewis hoopt op FIA: "speelveld egaliseren"

Hij vervolgt: "Als wij onze auto de rest van het jaar niet gaan ontwikkelen en verbeteren, dan is dit het resultaat dat je krijgt. Want, zoals ik al zei, ze hebben de laatste paar races echt gepresteerd, ongeacht waar wij waren. Of het nu in Frankrijk was vanwege de motor of de nieuwe vleugel, wat het ook is. Maar er komt nog een Technische Directive (richtlijn, red.) uit voor de vleugels. Ik weet niet of dat de buigzaamheid van hun vleugels stoppen of niet, maar misschien zal dat het speelveld egaliseren. We zullen wel zien."