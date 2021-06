Ook Berger en Doornbos in de bres voor Verstappen na waarschuwing: "Maak wat meer lol in F1"

Voormalig Red Bull Racing-coureur Robert Doornbos is het roerend eens met Kees van de Grint, die kritiek uit op de waarschuwing die Max Verstappen en Red Bull kregen om de burn-out die de Limburger maakte na zijn overwinning in Spielberg afgelopen weekend.

De Nederlander remde af ter hoogte van zijn team een maakte - in de woorden van Kees van de Grint - een kwispelende burn-out.

"Max zag zijn teamgenoten hangen in de hekken en deed juist een coole burn-out. Ik snap echt niet waarom dat bekritiseerd wordt", zei Doornbos bij ZiggoSport.

Doornbos neemt het voor Verstappen op door te benadrukken dat de jonge leider in het WK zijn actie deed aan de uiterste kant van de baan. "Dat is dus compleet veilig. Vind je ook niet dat dit soort dingen gewoon zou moeten kunnen, om een overwinning zo te vieren? Zeker als Red Bull notabene wint op hun eigen circuit?", stelt de voormalig F1-coureur retorisch.

Een andere Formule 1-legende, Gerhard Berger, denkt dat de FIA ruimte zou moeten laten voor coureurs en fans om de uitloopronde te vieren.

"Toen ik dat zag, dacht ik al: 'Daar gaat iedereen het over hebben.' Een waarschuwing is weliswaar op z'n plaats, maar ik geniet in het algemeen van de manier waarop sommige rijders in de MotoGP een ware show opvoeren."

De voormalig Ferrari-coureur pleit er in de uitzending op de Oostenrijkse zender ServusTV voor dat er ook in de Formule 1 wat ruimte komt "voor een beetje meer lol".