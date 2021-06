Jos Verstappen: "Helmut Marko en Toto Wolff mogen elkaar niet"

Terwijl zijn zoon onlangs beweerde dat hij "twee tienden sneller" zou zijn dan Lewis Hamilton in dezelfde auto, weigerde Verstappen die beoordeling te onderschrijven en in plaats daarvan nam hij een diplomatieke lijn met zijn vergelijking tussen de twee WK-kandidaten.

"Lewis en Max zitten op ooghoogte", zei de tweevoudig Formule 1-podiumplaatser voor Benetton in 1994. "Het is moeilijk te vergelijken omdat ze in verschillende auto's zitten. Zij zijn de twee beste coureurs in de Formule 1.

“Lewis heeft veel ervaring, maar Max werkt al heel lang bij ons. Hij werkt al zes jaar met zijn eigen ingenieur. Max weet wat hij doet en kan de race goed lezen.”

Verstappen had het ook over de rivaliteit tussen Red Bull en Mercedes, die dit jaar zo intens is geworden dat elk team beschuldigingen uitspreekt over wat de ander doet om de grenzen van de regels te verleggen.

Het is ook wel eens persoonlijk geworden tussen Toto Wolff en Christian Horner. Maar Verstappen verwees in plaats daarvan naar de naald tussen de Mercedes-teambaas en zijn uitgesproken landgenoot Helmut Marko, de Red Bull-adviseur die nooit een woord of twee tekort komt.

"Helmut en Toto mogen elkaar niet", zei Verstappen. “Dat hoort bij het spel in competitie. Maar ik doe niet mee.”