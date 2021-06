Alpine geeft F2-talent Guanyu Zhou zijn F1-debuut in vrije training in Oostenrijk

Alpine F1-Team geeft de leider van het huidige F2 kampioenschap Guanyu Zhou aanstaande vridjag zijn officiele Formule 1-debuut tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Het zal voor hem zijn eerste rit zijn in de Formule 1 tijdens een GP-weekend.

Zhou is nu nog tester bij Alpine en hij zit sinds 2019 in de Alpine Academy voor jong talent. Hij mag de wagen van Fernando Alonso de sporen geven tijdens de training op de Red Bull Ring bij Spielberg.

In een verklaring is de F2-coureur dolenthousiast.

"Rijden in de eerste training tijdens een Forumule 1 Grand Prix-weekend is als een droom die uitkomt voor mij. Bovendien is het een stap dichter bij mijn ultieme doel, namelijk Formule 1-coureur worden.

De Chinese coureur is buitengewoon trots, schrijft hij. Ook beseft hij dat het erg bijzonder is dat hij de bolide van de tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso mag besturen.

"Het gaat het voor mij extra speciaal maken dat ik in Fernando's auto mag rijden, zeker aangezien Alonso mij geïnspireerd heeft om een loopbaan na te streven in het racen."

De Chinese coureur schrijft gelukkig te zijn met zijn huidige prestaties in de F2 en bedankt zijn fans. Uiteraard is hij voornemens om het maximale uit deze dag te halen en veel te leren. "Ik kijk er naar uit."