Fernando Alonso rijdt liever in de Alpine dan in een Red Bull of Mercedes

Fernando Alonso zou graag zijn contract verlengen bij Alpine. De Spaanse racelegende is voorlopig nog niet van plan zijn helm aan de wilgen te hangen.

Vorige week maakte het voormalige Renault-team bekend dat Alonso's huidige teamgenoot Esteban Ocon voor drie jaar bij tekende. Als Alonso de vraag krijgt wat hij in 2024 denkt te doen, antwoordt de 39-jarige Spanjaard in de Spaanse krant AS: "Ik zal hier zeker zijn. Als zijn teamgenoot."

De tweevoudig wereldkampioen van 2005 en 2006 heeft er net een dubbele sabbatical op zitten en keerde in 2021 terug achter een stuur in de koningsklasse van de autosport.

Alonso is er vroeg bij met zijn opmerking waarmee hij Alpine de liefde verklaart. Ook volgend jaar is de Spanjaard zeker van zijn stoeltje in de blauwe auto. Zijn huidige contract loopt namelijk tot eind volgend seizoen.

Perfectioneren

"Mijn terugkeer kwam tegelijk met de nieuwe regels", zei Alonso. "Ik had in 2022 kunnen terugkeren, maar ik heb het vervroegd naar 2021 om het als voorbereiding te gebruiken. Dat is om ervoor te zorgen dat alle kleine onzuiverheden die je nu ziet worden gladgestreken."

Alonso geeft echter toe dat hij zijn piek al achter de rug heeft, en waarschijnlijk niet nog eens 32 keer zal kunnen winnen in de Formule 1.

Alonso denkt elke race te kunnen winnen

"Ik weet het niet, ik heb dat niet als een vast doel gesteld, maar elke keer als ik mijn vizier laat zakken, denk ik dat het de zondag kan zijn dat ik kan winnen", vertelt hij in het Spaanse dagblad.

"Zelfs nu, wetende dat het onmogelijk is, heb ik nog steeds die mentaliteit."

Alonso zegt ook blij te zijn terug te keren bij Alpine in plaats van een ander team op de grid.

Liever in de Alpine dan dan in de Mercedes

Alonso: "Mercedes is de favoriet voor volgend jaar, maar zij hebben Hamilton en Russell als toekomstig project", beweert hij loyaal ten opzichte van zijn huidige team.



Red Bull zou teveel om een andere coureur draaien

"Red Bull daarentegen draait om Max. Elke keer dat je aan een nieuw avontuur begint, moet je kijken wat de mogelijkheden zijn."

Alpine is vertrouwd en voelt als familie

"Bij Alpine kennen mensen mij en ik hen, het voelt als een familie. Dat is wat mij het meest aantrok."

Alonso toont zich duidelijk erg loyaal richting zijn huidige werkgever. Wat vinden jullie: zijn de woorden van Alonso geloofwaardig of stapt hij alsnog over als Toto Wolff of Christian Horner hem belt?