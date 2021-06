Daniel Ricciardo ontwijkt ellende in Oostenrijk in eerste ronde: "Daarna van kwaad tot erger"

De doorgaans goedlachse Australiër Daniel Ricciardo had een drukke eerste paar ronden tijdens de Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring bij Spielberg in Oostenrijk. Het ziet er in eerste instantie nog veelbelovend uit, maar hij finisht ver buiten de punten op de dertiende plaats.

De McLaren-coureur ziet van alles om zich heen gebeuren en weet uit de ellende te blijven: hij weet te profiteren van aanrijdingen die gevolg zijn van contact tussen Charles Leclerc in de Ferrari en Pierre Gasly in de AlphaTauri. Ricciardo kan de ellende goed ontwijken:

Heeft Daniel Ricciardo zijn oude vorm weer gevonden? Daar lijkt het even niet op tijdens de rest van de Grand Prix van de StyrianGP.

Hoewel Ricciardo even mee rijdt op de negende positie, zakt hij daarna ver weg en fininsht als dertiende. Lando Norris komt als vijfde over de streep met zijn eveneens Oranje bolide van McLaren.

Ricciardo wil het liefst stilletjes even verdwijnen

Ricciardo zegt zich na afloop bijna te schamen, het liefst zou hij even stilletjes uit de paddock wegglippen, maar toch vertelt hij journalisten over zijn belevenissen tijdens de race.

Wanhoop

Ricciardo: “Hoe graag ik ook uit de paddock zou verdwijnen nu, weet ik dat ik weer een nieuwe kans krijg. Zowel op zaterdag als zondag kan het alleen maar beter. Ik kijk ernaar uit om terug te komen en het opnieuw te proberen en ik hoop ergens een beetje hulp te krijgen van iemand, ergens, waar dan ook.”

Het klinkt behoorlijk wanhopig. Na een sterker en een zesde plaats in Frankrijk had de Australiër het nu toch weer zwaar in Oostenrijk. Begin dit seizoen gaf hij aan te moeten wennen aan de auto, maar zijn prestaties zijn nog niet constant tijdens de achtste race van het seizoen.

Ricciardo geeft aan hoe zijn eerste ronde voor hem was. “Iedereen die ik in ronde één passeerde, kwam bijna stoven mij daarna weer voorbij. Daarna kwam ik in een trein en voor je het weet zit je middag erop."

Strijd met Ferrari

Er zijn nog veel vragen niet opgehelderd voor Ricciardo, vertelt hij op F1.com. Terwijl Carlos Sainz aan het begin van de race nog achter ligt, finisht de Spanjaard als zesde.

Ricciardo: “We hadden als team weer vijfde en zesde kunnen worden. Als het tegen zit, dan zit het ook echt tegen in deze sport. Dit was echt zo'n dag die ik het liefst zo snel mogelijk vergeet."

Vraagtekens

Waardoor de gang er niet in kwam snap hij zelf ook niet, vertelt de McLaren-coureur. "Het kwam uit de lucht vallen, dus voor nu weet ik niet wat het was. Ik ben niet de enige die deze pijn heeft. Ik weet zeker dat de anderen dit ook regelmatig voelen. Het weekend ging van kwaad tot erger, en hopelijk is er maar één zo'n weekend voor mij dit jaar."

Wat denken jullie van dit optreden van Ricciardo en hoe kan hij zich verbeteren bij McLaren?