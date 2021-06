Mercedes laat Williams in de wachtkamer staan rondom Russell

Williams-teambaas Jost Capito denkt dat George Russell heel blij zou zijn om in 2022 bij het beroemde Britse team te blijven. De 23-jarige coureur en Mercedes-junior lijkt echter volgend jaar te worden gepromoveerd naar het fabrieksteam van Mercedes in de plaats van Valtteri Bottas.

Capito bevestigde dat het driejarige contract van Russell bij Williams eind dit jaar afloopt, en dat hij daarom vanaf 2022 en daarna vrij is om te gaan en staan waar hij wil.

Dom

De nieuwe teambaas van Williams: "Ik denk dat hij het op dit moment leuk vindt om bij Williams te zijn. Hij werkt graag met ons samen en ziet waar het team naartoe gaat. Hij ziet de veranderingen die we maken, de benadering die we hebben, en hij is zeer ondersteunend en positief over dit alles."

"Het is duidelijk dat als hij de kans krijgt om in een Mercedes te stappen, het dom zou zijn om dat niet te doen. Maar als hij dat niet doet, denk ik dat hij heel blij zou zijn om bij ons te blijven. Dit is alles waar we voor kunnen werken en op hopen."

Mercedes biedt Russell contract aan

Voorlopig laat Mercedes Williams in de wachtkamer staan. Het Duitse team is degene die de beslissing neemt en heeft vooralsnog niets van zich laten horen.

"Elke keer dat het contract van een coureur afloopt zijn er twee opties; ze vertrekken of ze tekenen een nieuw contract en blijven. Het is een normale gang van zaken", zo stelt Capito. "Het is duidelijk dat we een back-up plan moeten hebben, omdat we verwachten dat Mercedes hem een ​​aanbod doet."

"Maar op dit moment denk ik niet dat we iets hoeven te doen totdat Mercedes heeft besloten wat ze gaan doen."