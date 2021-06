Helmut Marko bezorgt Mercedes koude rillingen: "Deze overwinning was een eitje"

Helmut Marko vernedert de concurrenten van Mercedes na afloop van de Grand Prix van Stiermarken nog meer dan zij al waren na de overwinning van Max Verstappen. Dr. Helmut Marko zegt na afloop van de race dat zijn team zó weinig weerstand kreeg, dat de overwinning een eitje was voor Red Bull Racing.

Sterker nog: Marko had Max Verstappen zelfs moeten vragen om niet zo snel te rijden, beweert Helmut Marko. De Nederlander was echter niet te stoppen, en bleef maar verder wegrijden van de ver achterop geraakte Lewis Hamiton in zijn Mercedes, zo vertelt de Red Bull-adviseur.

Marko zal zich de volgende keer overigens nog een tweede keer bedenken als er plannen worden gesmeed dat Marko wel even leuk mee kan naar het podium.

De 78-jarige Marko krijgt de volle laag als de champagne wordt ontkurkt op het podium nadat het WIlhelmus klonk tussen de bergen.

"De volgende keer sla ik even over", lacht Marko na afloop, als iemand opmerkt dat hij nogal behoorlijk naar champagne stinkt.

Marko zegt nogal verrast te zijn dat Mercedes zo weinig in te brengen had tegen de snelheid die Red Bull toonde op de eigen Red Bull Ring in Spielberg.

Marko: "Nee, we hadden het niet zo gemakkelijk verwacht. Ik bedoel in de kwalificatie, toen we bijna drie tienden voor lagen, dachten we 'ja', maar normaal gesproken zit Mercedes tijdens de race dichterbij, maar deze keer konden we gewoon langzamer rijden. We zeiden tegen Max: 'Je ligt zes seconden voor, hou het alsjeblieft zo', maar dat deed hij niet. Ik denk dat het uiteindelijk tien seconden of zo was, maar het was zo makkelijk en zonder enig risico."

Pijnlijk

Pijnlijke opmerkingen voor het team van Mercedes, dat nu al voor de vierde keer haar wonden moet likken na een verloren Grand Prix-weekend. De voorheen zo succesvolle formatie heeft nog maar weinig weg van het sterke team dat het jarenlang was. Het team lijkt maar niet in staat om Lewis Hamilton een snellere auto te geven dit jaar. Daarmee lijkt het team nog geen schim van het machtige en dominante Mercedes dat het de afgelopen jaren wel was.

Historisch

De Grand Prix-overwinning van Max Verstappen was de vierde overwinning van Red Bull Racing op een rij, en dat was al sinds 2013 niet meer voorgekomen. Tegelijkertijd is het ook sinds dat jaar niet meer voorgekomen dat Mercedes vier keer mee deed aan een race en niet één keer een race wist te winnen.

Verstappen versus Hamilton: 4 -3

Qua Grand Prix-overwinningen staat het nu 4 - 3 voor Verstappen versus Hamilton dit jaar. En nu de Red Bull zo sterk is, en er over een aantal dagen weer op dezelfde baan wordt gereden, lijkt een vijfde opeenvolgende overwinning binnen handbereik voor het Oostenrijks-Britse Formule 1 team waar Verstappen en Perez voor uitkomen.

Aan wie heeft hierna de eer mee te mogen naar het podium?

Helmut Marko zal de eer aan zich voorbij laten gaan en iemand anders naar voren schuiven als er wederom wordt gewonnen komend weekend. Marko ziet er voorlopig wel vanaf, hij heeft zijn portie voorlopig wel gehad, grapt hij tijdens de terugblikkende Post Race Show.

Dr. Helmut Marko zegt daar: "Op dat podium, had ik echt geen schijn van kans. De coureurs waren aan het spuiten, ik kon niet echt iets zien dus het is allemaal over mij heen gekomen, maar dat is iets moois."

Volgens Marko had Mercedes enorm geluk dat zij met twee coureurs op het podium stonden, dat was dan ook alleen mogelijk vanwege de langzame pitstop van Sergio Perez, vertelt Marko.

Geen podium voor Perez door langzame pitstop

Terwijl Verstappen wint, heeft Sergio Perez pech: zijn pitstop verloopt niet vlekkeloos, waarna hij Valtteri Bottas voor zich moet dulden. Hij kiest voor een extra pitstop om Bottas aan het einde van de race te kunnen aanvallen met versere banden, maar de race is net te kort. Perez zelf zegt een halve ronde tekort te komen, om Bottas te kunnen pakken voor de derde positie.

Helmut Marko erkent dat: het was een gelukje voor Mercedes dat zij zo met twee man op het podiun mochten klimmen, betoogt hij.

"Als onze pitstop op normale snelheid was geweest, dan hadden wij sowieso eerste en derde geworden. Dat was het maximaal haalbare. Maar we zijn echt blij en wij bedanken de grote baas (Dietrich Mateschitz, red.) die dit allemaal mogelijk maakt. Hij is de eigenaar van dit circuit en geeft ons de mogelijkheid om twee Formule 1-teams te hebben. Nu hebben wij ook een Nederlandse coureur die werkelijjk over de baan vliegt, niet rijdt, maar vliegt."

Komend weekend krijgt vliegende Hollander Max Verstappen wederom de kans zich te onderscheiden van de rest op dezelfde baan in Oostenrijk. Dan zullen er veel meer oranje-fans op de tribunes zitten, want komend weekend gelden er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers tijdens de Oostenrijkse Grand Prix.

Wat verwachten jullie: Kan Max Verstappen zijn huzarenstuk herhalen komend weekend?