Geven Lewis Hamilton en Mercedes de strijd om het wereldkampioenschap voor 2021 op?

Toto Wolff zegt dat Mercedes is gestopt met de ontwikkeling van de auto voor dit seizoen en dat de focus nu volledig is verlegd naar de bolide voor 2022 en de jaren daarna.

Voor het eerst sinds 2013 heeft Mercedes vier keer achter elkaar niet een Grand Prix weten te winnen. Het is ook voor het eerst sinds 2013 dat Red Bull Racing vier Grands Prix achter elkaar weet te winnen, en de kans is behoorlijk groot dat de Red Bull Racing-bolide de snelheid komende weekend nog niet kwijt is op het circuit in Oostenrijk. De kans lijkt ook klein dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in de komende dagen ineens het ei van Columbus uitvinden en alsnog het gat kunnen dichten ten opzichte van Red Bull Racing: de vijf Grand Prix zeges op rij lijken bijna een kwestie van tijd.

Het roept de vraag op of Mercedes nog kan en wil terug slaan na enorme slagen die Red Bull Racing uitdeelt richting de vaak zo succesvolle formatie van Mercedes in combinatie met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Wow. Toto Wolff:"This is the first race, really, in eight years where we are just lacking the pace. We have stopped developing this year because we believe for the next years it is so important to get it right and they are still adding bits." Championship over ? #styriangp @f1