Hamilton wil vechten met Verstappen: "Ik kijk uit naar de race van morgen"

De kwalificatie in Oostenrijk voor de GP van Stiermarken heeft duidelijk gemaakt dat Red Bull dit weekend weer in staat is om voor Mercedes te eindigen. Max Verstappen was sneller dan zowel Valtteri Bottas en Lewis Hamilton en dus keken ze tegen een achterstand van twee tienden.

Na de kwalificatie sprak Johnny Herbert met de coureurs, waarbij hij vroeg of Lewis een frustrerende dag heeft gehad. De Brit zei niet blij dat zijn met zijn kwalificate, maar is blij dat hij naast Max start op de eerste rij.

Hamilton: "Max heeft het goed gedaan. Ik heb echt alles gegeven maar hij was gewoon sneller. Het is niet top om tweede te starten, na de penalty van Valtteri, maar ik kijk uit om morgen met Max te vechten. Ik start tenminste op de eerste rij."

Niet kunnen inhalen

De vraag of Hamilton Verstappen morgen gaat aanvallen, moest hij Herbert half ontkennend antwoorden: "We hebben vrijdag gezien dat we in racesnelheid niet ver achter Red Bull zitten. Het zal interessant worden om te zien of we ze bij kunnen houden."

"Wat ik zeker weet is dat we niet op pure snelheid de Red Bulls zullen gaan inhalen, maar ik hoop dat we ze in ieder geval bij kunnen houden. Ik ga sowieso alles geven, ik heb genoeg snelheid en wie weet worden we morgenochtend verrast met veel regen."