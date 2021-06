Max Verstappen wil dat FIA snel actie onderneemt tegen voorvleugel Mercedes

Nu de discussie over flexibele achtervleugels is geregeld, heeft Max Verstappen de FIA ​​opgeroepen om snel actie te ondernemen en de voorvleugels te bekijken. Mercedes en Red Bull Racing nemen het tegen elkaar op in de strijd om de coureurs- en constructeurskampioenschappen maar de rivaliteit laaide op toen Mercedes het oneens was met de flexibele achtervleugel van Red Bull.

Sinds die tijd wees Red Bull met de vinger terug naar Mercedes, met het argument dat de voorvleugel van de W12 ook extreem flexibel is, zoals blijkt uit de beelden aan boord van de wagens van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Onderzoek voorvleugels

De FIA ​​introduceerde wel nieuwe tests op de achtervleugels tijdens de Franse Grand Prix om dat debat te beslechten, maar Verstappen vindt het niet meer dan eerlijk dat het bestuursorgaan van de Formule 1 nu naar de andere kant van de auto's kijkt.

De Red Bull-coureur wil dat de FIA snel actie onderneemt. Verstappen zei: "Ik denk dat Paul Ricard heeft laten zien dat alles correct is afgehandeld, maar ik denk wel dat wanneer je de achtervleugel controleert, je ook de voorvleugel moet controleren, omdat de voorvleugel een groter effect op de auto heeft."

“Het is aan de FIA ​​om deze controles uit te voeren, want het is duidelijk dat ze de controles op de achtervleugel hebben gedaan. Het is nu aan de FIA om dat te gaan uitvoeren."