Hamilton voorziet opnieuw zwaar weekend: "Red Bull moeilijk te verslaan"

Lewis Hamilton weet dat hij voor een zware uitdaging staat om Red Bull te verslaan tijdens hun eerste thuisrace van het seizoen. Na drie races in draf te hebben gewonnen, ligt het momentum bij Red Bull als ze terugkeren naar de Red Bull Ring voor de Grand Prix van Stiermarken, en ze hadden niet een ​​veel betere start kunnen wensen, aangezien Max Verstappen beide trainingen op vrijdag dominant als snelste wist af te sluiten.

Hamilton nam ondertussen genoegen met de vierde plaats. Hij vertelde aan Sky Sports: "Er is werk aan de winkel. Het was een mooie dag, al was de start van de tweede sessie rommelig, maar het circuit is geweldig."

"Ik denk dat we nogal achterlopen op Red Bull, vooral tijdens een enkele ronde, maar over het algemeen voelde de auto gedurende de dag relatief solide aan. Ik heb een aantal zwakke punten, maar zoals ik al zei; we verliezen behoorlijk veel tijd op het rechte stuk, dus we moeten gewoon blijven werken om te proberen dat recht te zetten."

Tijd gedelete

Hamilton reed een snellere tijd dan de 1:05.4 van Verstappen, maar die werd gedelete tijdens de tweede training vanwege het overschrijden van track limits. Desalniettemin gaat hij de uitdaging aan om een ​​einde te maken aan de aanval van Red Bull.

Gevraagd naar zijn snelheid over een enkele ronde, zei Hamilton: "Het voelde niet slecht, maar ik verwacht dat Red Bull heel moeilijk te verslaan zal zijn. Ik denk dat de Red Bulls absoluut moeilijk te verslaan zullen zijn. Ze hebben een voorsprong en misschien zit er nog meer aan te komen, we weten niet wat ze gaan doen als ze die motor opschroeven."

"Ik weet echt niet wat ik moet zeggen, ik had niet echt veel grote problemen vandaag, ik ben gelukkiger met waar we de auto hebben. Ik heb de hele week keihard gewerkt om te begrijpen waar ik de auto wil neerzetten en ik heb goede hoop dat het harde werk snel vruchten begint af te werpen."

Verstappen ziet Mercedes als favoriet

De visie van Hamilton staat echter haaks op die van Max Verstappen. De Nederlander zei na afloop van de trainingen dat hij weliswaar de snelste tijden reed, maar dat juist Hamilton sneller is dan Red Bull.