Wolff blijft bij zijn claim: "Honda reed wel met verbeterde motor"

Mercedes-teambaas Toto Wolff blijft bij zijn claim dat Honda's nieuwe krachtbron Red Bull Racing en AlphaTauri een prestatieverbetering heeft gegeven. Honda introduceerde hun tweede krachtbron van het seizoen 2021 voorafgaand aan de Franse Grand Prix, iets waar Wolff naar verwees nadat hij Red Bull een derde race op rij had zien winnen - de eerste keer dat dit ooit is gebeurd in het turbohybride-tijdperk voor het Oostenrijkse team.

Wolff's mening van een 'enorme stap voorwaarts' gemaakt door Honda met hun nieuwste motor, zorgde ervoor dat Red Bull-teambaas Christian Horner verbaasd was over de claim, aangezien de nieuwe krachtbron niet is gekomen met een toename van het aantal pk's.

Grote sprong maken

Maar Wolff heeft in plaats daarvan de opmerkingen over de Honda-motoren extra kracht bijgezet en verklaard dat prestatieverbeteringen nog steeds kunnen worden gevonden, zelfs als de ontwikkeling van de motor is bevroren.

"Je kunt dat doen, als je de duurzaamheid verhoogt, kun je er misschien meer prestaties uit halen, zelfs als je bijna dezelfde hardware hebt", zei Wolff, zoals geciteerd door SpeedWeek. "Ze hebben duidelijk een grote sprong gemaakt, groter dan wij. Je kunt het nu zien op de rechte stukken."

Voordeel is weg

Wolff vreest dat Honda's motor een grote rol zou kunnen spelen om Red Bull Racing nog meer succes te bezorgen.

"Het voordeel dat we op de rechte stukken hadden, hebben we niet meer", gaf Wolff toe. “De heuvel op rijden, dat is de enige kans die je hebt. Of op het rechte stuk dat daarna komt moet je gewoon sneller zijn en dat zijn wij op dit moment niet. De auto zal niet blij zijn met bochten drie en vijf in Oostenrijk."