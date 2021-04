Verstappen moest Honda-krachtbron terugschroeven in Bahrein

Max Verstappen was in Bahrein heer en meester op zaterdag met een overtuigende poleposition, maar op de zondag kwam de Nederlander snelheid tekort om Lewis Hamilton van zich af te houden. Een teruggeschroefde Honda-motor was één van de oorzaken verklaarde Helmut Marko tegenover Motorsport-Total.com.

''We moesten het vermogen verminderen vanwege problemen met de temperatuur'', zei de Red Bull-adviseur. Zorgen over de betrouwbaarheid voor de aankomende Grands Prix zijn er niet. ''De problemen hadden te maken met de software, niet de hardware. Dat kunnen we oplossen met een paar aanpassingen.''