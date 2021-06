Red Bull ontkent dat Verstappen met sterkere Honda-motor reed

Red Bull heeft de beweringen dat Max Verstappen met een verbeterde Honda-motor heeft gereden naar het rijk der fabelen verworpen. Hoewel Honda de Nederlander en Sergio Perez op Paul Ricard van verse motoren heeft voorzien, werden berichten dat Red Bull hierdoor over meer vermogen kon beschikken, ontkend door teambaas Christian Horner.

Bij de Finse omroep MTV bemoeide Mercedes-teambaas Toto Wolff zich er weer mee: "Ze hebben een enorme stap voorwaarts gezet met hun motor."

Dunne achtervleugel

Horner verwierp de claim en reageerde direct: "We kunnen geen verbeteringen aanbrengen aan de motoren", zei hij, verwijzend naar beperkingen vanwege het corona-tijdperk. "Dus ik weet niet waar hij het over heeft. We hebben een dunnere achtervleugel gebruikt, daarom was onze snelheid op de rechte stukken goed. Honda doet geweldig werk, maar we hebben geen extra vermogen gekregen."

Wat de reden ook was, Lewis Hamilton was verrast met de stap voorwaarts van Red Bull. "Ze waren ineens drie tienden sneller op de rechte stukken. We moeten analyseren of het alleen de achtervleugel was of iets anders."