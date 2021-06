Ralf Schumacher: "Met gedrag van Bottas hoor je niet thuis in een topteam"

Valtteri Bottas liet afgelopen weekend letterlijk van zich horen. De Fin maakte zijn ergernis duidelijk via de teamradio, toen hij merkte dat Max Verstappen achter hem reed na zijn tweede pitstop en zei: "Waarom luisterde er godverdomme niemand naar me toen ik zei dat het een twee-stopper de juiste strategie zou zijn? Fucking hell.”

Het zorgde ervoor dat dit keer Max Verstappen en Red Bull het Mercedes-team dubbel aftroefden waardoor de Nederlander de Franse Grand Prix wist te winnen en Bottas van het podium viel doordat Sergio Perez de derde plek wist te pakken.

Dagen zijn geteld

Het zet ook meteen de positie van de Fin nog verder onder druk binnen het Duitse team. De banden tussen George Russell en een Mercedes-stoeltje worden voortdurend sterker - en voormalig F1-coureur Ralf Schumacher vermoedt dat Bottas nu in de wetenschap leeft dat zijn dagen geteld zijn.

"Ik ben verbaasd dat hij zulke teksten over de radiobericht durft te roepen. In zijn plaats zou ik op dit moment een toontje lager zingen en nederig opstellen", vertelde Schumacher aan Sky Duitsland. "Hij weet waarschijnlijk toch dat hij weg gaat. Wie fouten maakt zoals hij, hoort niet thuis in een topteam als Mercedes."

“Je hebt een sterke teamgenoot nodig om strategieën te laten werken. Dat deed hij deels, maar dan weer niet goed genoeg. Zijn banden gingen sneller achteruit dan bij Lewis.”

Schumacher denkt dat de Grand Prix van Sakhir vorig jaar, waarin Russell sneller was dan Bottas toen hij inviel voor de met corona besmette Hamilton, voldoende bewijs leverde dat er voor volgend seizoen een verandering moet worden doorgevoerd.

"Voor mij hoeven we het er niet meer over te hebben", zei de Duitser. "Russell heeft zich bewezen. Na zijn race vorig jaar zou dat voor mij duidelijk zijn geweest om Bottas te vervangen." George Russell is een coureur die meer verschil kan maken dan Bottas momenteel is."