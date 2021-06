Max Verstappen verwacht de rest van het seizoen elke race met Hamilton te vechten

Max Verstappen zei dat hij hard moest werken om de leiding van de Franse Grand Prix terug te krijgen van Lewis Hamilton in de voorlaatste ronde van de race. Verstappen ging te wijd in de tweede bocht in de eerste ronde van de Franse GP en verloor de leiding aan Hamilton. Hij heroverde de leiding door zijn eerste pitstop een ronde voor de Mercedes-coureur te maken.

De Red Bull-coureur maakte een tweede pitstop in ronde 31, waardoor hij achter beide Mercedes-coureurs terecht kwam, maar hij kon Valtteri Bottas in ronde 47 en Hamilton in de voorlaatste ronde inhalen om de leiding terug te pakken.

Pitstops

De Nederlander vond de race richting het einde leuker worden, maar het begin van de race was erg lastig vanwege de wind: "De wind speelde een grote rol. De ene ronde was er een goede balans, de andere ronde gleed je alle kanten op. Het was lastig om de auto stabiel te houden."

"Toen we de eerste pitstop maakten, kon je duidelijk zien dat ze achter mij hard aan het pushen waren op de harde banden", zei Verstappen. "Maar toen we de call maakten om de tweede stop te doen, betaalde dat uiteindelijk zich uiteindelijk uit. We hebben er hard voor moeten werken, maar het was natuurlijk erg de moeite waard."

Na voor de tweede keer in de pits te hebben gestaan, duurde het tot de voorlaatste ronde van de race voordat Verstappen binnen het DRS-bereik van Hamilton kwam. Hij zei: "Het was moeilijk omdat er nogal wat achterblijvers waren om in te halen, maar gelukkig deden ze het goed en konden we tot het einde goed vechten."

"Zoals je kon zien, vochten Lewis en ik de hele race tegen elkaar, dus ik denk dat het de rest van het seizoen zo zal blijven."