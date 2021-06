Tsunoda verlegt prioriteiten: "Ik moet mijn kwalificaties verbeteren"

Yuki Tsunoda zegt dat zijn prioriteit voor de toekomst moet liggen bij het verbeteren van zijn kwalificatieprestaties na zijn crash, afgelopen zaterdag tijdens de kwalificatie op Paul Ricard. Niet voor de eerste keer in dit seizoen maakte de Japanse coureur op een cruciaal moment in de Franse Grand Prix een kostbare fout en crashte hij in Q1.

De schade die hij opliep bij de crash dwong hem om de race vanuit de pitstraat te starten, waardoor zijn kansen op een goed resultaat zo goed als klaar waren voordat de race zelfs was begonnen. Helmut Marko was weer gefrustreerd en noemde zijn talent koppig, wild en iemand die niet wil luisteren.

Beter opletten

Tsunoda is blij dat hij de race in ieder geval zonder verdere incidenten heeft voltooid, maar erkent dat hij dergelijke fouten in de toekomst moet vermijden.

"Ja, qua kilometers, ervaringstechnisch is dit altijd een goede stap om een race tijdens je debuutseizoen te voltooien", zei de AlphaTauri-coureur na de race. “Je hebt veel kilometers nodig om te concurreren en de race te leren kennen, dus dat was positief."

"Maar ik moet de kwalificatie verbeteren om in betere posities te starten om meer kans te hebben om in de punten te eindigen. Ik moet van dit weekend leren en het gewoon verbeteren."