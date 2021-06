Marko wordt gek van Tsunoda: "Hij is koppig, wild en luistert niet"

AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda heeft opnieuw kritiek gekregen van Red Bull-baas Helmut Marko. Tsunoda crashte direct in de kwalificatie en startte daardoor achteraan bij de Grand Prix van Frankrijk. De crash in de kwalificatie was echter de derde in zeven races voor de Japanse rookie.

Marko kijkt naar nieuw Red Bull-talent

Bijna net zo regelmatig als de crashes van Tsunoda is de kritiek van de toekijkende Marko, die een ander opkomend talent uit de Red Bull-pool nauwlettend in de gaten houdt. Het is ook duidelijk dat Helmut Marko steeds gefrustreerder raakt over Tsunoda.

Dat is ook te merken in gesprek met Servus TV: "We moeten zijn onstuimige karakter proberen wat rustiger te krijgen zonder zijn ongelooflijke snelheid aan te tasten."

"Ik dacht dat dit soort dingen (crashes) voorbij zouden zijn na Imola, maar hij bewijst dat hij heel koppig kan zijn. Hij is wild en luistert niet genoeg naar ons."

Excuses

Marko's opmerkingen kwamen nadat Tsunoda zijn excuses had aangeboden aan het team en zijn fout toegegeven had. "Het was mijn fout in de kwalificatie en ik wil mijn excuses aanbieden aan het team", zei Tsunoda.