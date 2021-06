Hoge bandenspanning Pirelli boosdoener van slecht weekend Ferrari

Ferrari moet snel tot de bodem uitzoeken waarom het afgelopen weekend niet optimaal kon presteren tijdens de Franse GP. Beide coureurs erkennen net als teambaas Mattia Binotto dat het prestatieniveau beneden pijl was, nadat geen van de zes door Ferrari aangedreven auto's ook maar één punt scoorde bij Paul Ricard.

Volgens de Finse krant Iltalehti was de uitslag van zondag een ramp voor het legendarische Italiaanse merk. "Met nul punten doofde het ontluikende sprankje hoop van de afgelopen races uit. Enzo Ferrari, die 33 jaar geleden stierf, zou zich in zijn graf omdraaien als iemand hem zou vertellen dat een Williams en AlphaTauri voor zijn auto zouden eindigen", aldus de krant.

Te hete banden

Hoewel de door Ferrari aangedreven Alfa Romeo en Haas het ook moeilijk hadden, denkt Binotto dat het probleem meer gerelateerd is aan de banden in plaats van aan de motor.

Teambaas Binotto zei tegen La Gazzetta dello Sport: "Er is iets misgegaan. We hadden te maken met slijtage, dus we moeten begrijpen of het te maken heeft met oververhitting van de banden."

Op de vraag of Pirelli's beslissing om de bandenspanning dit weekend te verhogen de boosdoener zou kunnen zijn, antwoordde de Italiaan: "Het zou de oorzaak kunnen zijn, maar we zullen het moeten analyseren."