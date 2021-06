De Grand Prix van Frankrijk was een spannende race van begin tot eind. Max Verstappen nam de eerste plaats mee naar huis, na een geweldig gevecht met Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Tussen de middenmoters ontstonden geweldige gevechten en inhaalacties, achteraan was het minder spannend. De start van de race was voor veel coureurs een belangrijke factor in Frankrijk, maar wie had de beste start?