Max Verstappen minder bekeken dan het Nederlands elftal: miljoenenpubliek ziet Nederland verliezen van Tsjechië

Max Verstappen is dan wel mateloos populair in Nederland, maar qua kijkcijfers haalt de snelle Limburger het nog bij de populariteit van het Nederlands elftal.

Het EK-partijtje tussen het Nederlands elftal en de Tsjechen trok gisteravond gemiddeld 5.702.000 kijkers, terwijl het totaal aantal kijkers zelfs uitschoot tot 7.639.000 kijkers.

Formule 1 WK-leider Max Verstappen is echter nog altijd mateloos populair. Het live-verslag op TV bij ZiggoSport met commentaar van Olav Mol trok ondanks het mooie weer zondagmiddag toch nog 1.474.000 kijkers.

De voorbeschouwing op dezelfde zender kan de kijker minder bekoren, al stemden nog altijd gemiddeld 391.000 kijkers af op de uitzending met studiogesprekken en duiding van Robert Doornbos.

844.000 mensen keken in totaal een minuut of langer aaneengesloten naar de voorbeschouwing met Jan Peter Balkenende bij Robert Doornbos en Rob Kamphues in de studio.

Dat blijkt allemaal uit kijkers van Stichting Kijkonderzoek. De nabeschouwing bij ZiggoSport werd gemiddeld door 619.000 mensen bekeken, met een totaal aantal van 1.040.000 mensen dat er een minuut of langer aaneengesloten bleef kijken.

Verstappen komt in de lijst met best bekeken programma's pas op de vijfde plaats. De Formule 1 valt in het niet bij de miljoenen-massa's die gisteren afstemden op het EK Voetbal en het praatprogramma van de NOS over het EK.

Het Achtuur Journaal van de NOS trok ook nog altijd meer kijkers dan de F1-race in Oostenrijk: gemiddeld keken 1.381.000 mensen om 20:00 uur naar het nieuws.