Red Bull en Verstappen hakken Hamilton en Mercedes meedogenloos in de pan: Christian Horner verguld

Red Bull Racing heeft met de klinkende overwinning van Max Verstappen op Paul Ricard de slag geslagen die Christian Horner al eerder had willen toedienen aan Mercedes. Horner: "Vandaag was 'payback-time' voor Barcelona."

In Barcelona werd de winst Verstappen afgenomen door de betere strategie van Mercedes. Bovendien ging het de laatst race in Azerbeidsjzan ook niet zoals gehoopt, daar had Verstappen pech. Verstappen viel vlak voor een vrijwel zekere overwinning uit met een klapband van Pirelli.

Red Bull-teambaas Christian Horner kan zijn geluk niet op. Eindelijk lukt het motorbouwer Honda en Red Bull Racing om Max Verstappen een auto te geven waarmee de Nederlander in staat is te knokken voor het wereldkampioenschap F1.

Zaterdag al loofde Horner de prestaties van Verstappen toen hij pole position wist te veroveren. "Weer een geweldige prestatie van Max, fantastisch om te zien dat hij onze eerste pole hier in Frankrijk pakt", zei Horner gisteren na afloop van de kwalificatie.

Zondag trekt Verstappen de ingeslagen weg door met zijn winst op Mercedes. Bij Horner klinkt de waardering door in zijn stem als hij via de teamradio Verstappen prijst om de overwinning op Paul Ricard.

Zondag moet Horner even slikken als Max Verstappen als eerste over de streep komt; Horner kan via de boordradio niet veel meer uitbrengen dan "Well done, Max, well done! payback-time!"

Als de emoties iets zijn bedaard verschijnt Horner voor de camera bij Sky Sports F1. "Het was een interessante race, want de wind had hem flink te grazen in de eerste ronde, hij had geluk dat hij daar de eerste bocht overleefde. Met Lewis in schone lucht voor zich werd helder dat hij heel sterk was in de derde sector. Wij dachten voor de race dat de undercut niet zou gaan werken, maar tijdens de race bleek dat toch anders zoals wij zagen. Wij gingen ervoor en hoe Max alle snelheid eruit perste tijdens die uitloopronde was fenomenaal. "

Trillende voetjes aan de pitmuur

Het was wel peentjes zweten aan de pitmuur, vertelt Horner: "Dan zit je in dezelfde vreselijke situatie zoals in Barcelona en wij dachten; dat laten we ons niet nog eens gebeuren. Dus wij kozen voor die stop extra en de rest maakte Max goed."

WK-stand verstevigd

Red Bull Racing doet met het Formule 1 raceweekend in Frankrijk goede zaken. Na de F1 Grand Prix in Le Castellet verstevigt Red Bull Racing de leiding in het kampioenschap voor constructeurs: het team loopt nu 37 WK-punten uit op Mercedes.

Ook tussen Verstappen en Hamilton wordt het puntenverschil vandaag aanzienlijk groter. Vooraf verschilden Verstappen en Hamilton slechts vier punten, na de race heeft Verstappen er twaalf meer dan Hamilton. De limburger verstevigt zijn leiding in het WK en komt nu tot een totaal van 131 WK-punten.

Kers op de taart

Verstappen weet in Frankrijk ook de snelste raceronde te noteren tijdens de race op Paul Ricard. Al met al scoort de Limburger maximaal en oogst hij zondagmiddag 26 WK-punten.