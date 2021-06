Max Verstappen dolgelukkig na overwinning: "WHOOO WAT EEN RACE!"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen kwam tijdens de start goed weg, maar voor de eerste bocht verremde hij zichzelf en schoot rechtdoor. Lewis Hamilton pakte de leiding over van de 23-jarige Nederlander, die terug moest vechten voor de eerste positie en dat lukte. Na een tactische pitstop, gaf Max de leiding uit handen en pakte de leiding op een weergaloze manier terug. Na de race was hij enorm blij met zijn overwinning. “WHOOOOOOOO WAT EEN RACE!”

De coureur van Red Bull ging vanaf pole van start in Frankrijk, maar door de fout reed hij lang op de tweede plek in de wedstrijd. Lewis Hamilton van Mercedes sloeg een gat van 2 seconden naar de Nederlander. Maar midden in de wedstrijd pakte Verstappen de leiding terug, maar de druk van Hamilton bleef. “Het was een mooi gevecht aan het einde van de race. In het begin was het super moeilijk op de baan met de wind. De ene ronde had je een goede balans en de andere was je aan het glijden. Op de harde banden was het erg lastig. Maar toen ik stopte en voor de andere band ging, met het harde werken, ging het goed.”

Heerlijke overwinning

De Nederlander probeerde het gat groter dan één seconden te maken, maar dat was erg lastig. In ronde 32 ging Verstappen opnieuw naar binnen, hij wisselde zijn harde banden om voor mediums en hoopte zo Lewis Hamilton te verslaan. Dat lukte perfecte in de een na laatste ronde en daar zei Max het volgende over: "De twee-stop pitstop [strategie] heeft zijn vruchten afgeworpen. De hele race vochten we tegen elkaar. Ik denk dat het de rest van het seizoen zo zal zijn"

Met deze overwinning behoudt Max Verstappen de eerste plek in het Formule 1-wereldkampioenschap en mag 26 punten bijschrijven.