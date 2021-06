Regen gestopt! Paul Ricard droogt rap op, kans op regen blijft 80% voor aanvang race

Waar eerder werd gemeld dat het Circuit Paul Ricard kletsnat was als gevolg van regenval, blijkt nu dat de regen tijdens de Formule 3-race is gestopt en de baan op rap tempo is opgedroogd. De regendans van George Russell heeft dus even gewerkt, maar de timing was net even verkeerd.

Hoe dan ook, de kans op regen voor de race blijft 80%, goed voor zo'n 3 millimeter aan neerslag. Echter, gezien de hoge lucht- en baantemperatuur bestaat de kans ook dat - als er dan toch regen valt - de baan ook weer snel opdroogt.

Rain stopped during F3 race. However still overcast and a few spots in the air. Much cooler than in practice, plus wind is stronger. Kerbs/white lines might still be a little damp