Regen en paraplu's in Frankrijk: Kan Max Verstappen zijn WK-leiding behouden op kletsnat Paul Ricard?

Max Verstappen wil in de Grand Prix van Frankrijk zijn leidende positie in het WK-klassement van de Formule 1 verstevigen. Maar hoe makkelijk gaat dat zijn, vanaf zijn eerste startplaats terwijl de regen met bakken uit de lucht komt in Frankrijk?

De Franse racebaan is drijfnat, de wolken zijn donkergrijs en in Zuid-Frankrijk komt momenteel nog altijd hemelwater met forse proporties uit de lucht vallen.

High Tech Test Track Paul Ricard is erg nat van de regen. Dat valt te zien bij de start van de Formule 3-race die zojuist van start ging op het Franse circuit.

De jonge coureurs in de kweekvijver voor F1, maken een staande start en komen de eerste ronden opmerkelijk goed door, zonder daarbij veel brokken te maken. Die race is nog altijd aan de gang, later vanmiddag is het de beurt aan de koningsklasse van de autosport om te racen op de baan die nu nog drijfnat is. Het ziet er niet naar uit dat de zon vanmiddag nog gaat schijnen boven het circuit.

Dat zou een probleem voor Max Verstappen kunnen worden, want de Red Bull Racing beschikt dit weekend juist over minder neerwaartse druk. Het team bouwde een speciale vleugel die minder neerwaartse druk genereert, legde teambaas Christian Horner eerder. In de regen is het van belang zoveel mogelijk neerwaartse druk te hebben en daar dus ook grip in de regen.

De Nederlandse Max Verstappen vertrekt om 15.00 uur vanaf poleposition in de Franse F1 GP. Verstappen was zaterdag een kwart seconde sneller dan zijn voornaamste titelrivaal, Lewis Hamilton. Het verschil tussen de twee bedraagt vier WK-punten in het voordeel van de Nederlander. Hamilton start vanaf P2.

Twee weken geleden verlieten beide coureurs Bakoe zonder punten: Verstappen had pech, Lewis was slachtoffer van een ontwerpfout van het team waardoor hij laatste werd tijdens de GP van Azerbeidzjan.

Vanwege een exploderende Pirelli-band crashte Verstappen met nog maar vier ronden te gaan uit de race. Pure pech, want hij leek zonder bedreiging van Hamilton als eerste aan de finish te komen.

Hamilton's auto ging na de herstart rechtdoor, Lewis had een knopje op het stuur onbewust geraakt waardoor de rembalans op standje 'levensgevaarlijk' kwam te staan. De Britse zevenvoudig wereldkampioen finishte buiten de punten, nog achter de Haas van Nikita Mazepin.

Max Verstappen zegt dat hij nu orde op zaken wil stellen na wat er in Bakoe mis ging.

Hij zegt: "Nu moeten wij het hier in de race afmaken en de 25 punten pakken die we in Bakoe hebben verloren", zo stelde Verstappen besluitvaardig na de kwalificatie in Zuid-Frankrijk.

Verstappen veranderde met zijn pole de historische traditie dat Paul Ricard een echte Mercedes-baan zou zijn. Alleen in de eerste training op vrijdagochtend was een Mercedes het snelste; vanaf de tweede training sloot Verstappen elke sessie als snelste af.

Kan hij vanmiddag Lewis Hamilton voor blijven in de regen in Frankrijk?

Om 15:00 doven de lampen boven het rechte stuk op Paul Ricard.

