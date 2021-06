Lewis Hamilton over doorschieten na herstart in Bakoe: "Ik tel dat niet als fout"

Lewis Hamilton hamert erop dat hij geen fout heeft gemaakt in Bakoe. Daar bestuurde de Britse zevenvoudig wereldkampioen de Mercedes die rechtdoor schoot in de eerste bocht na de herstart. "Ik tel het niet als fout", aldus de Brit die de afgelopen jaren vooral bezig was met het tellen van zijn vele titels, raceoverwinningen en polepositions.

Hamilton had 15 WK-punten kunnen uitlopen op Max Verstappen in de voorlopige stand in het wereldkampioenschap.

Door de gebeurtenis, die verdacht veel de indruk wekte dat er sprake zou zijn geweest van een rijders-fout, finishte Hamilton hopeloos achteraan. De Britse Mercedes-coureur scoorde nul punten nadat hij achter Nikita Mazepin als vijftiende over de streep kwam. Hamilton kijkt nu tegen een achterstand van vier WK-punten aan ten opzichte van zijn titelrivaal Max Verstappen.

Op een video voor F1.com legt Hamilton uit wat er gebeurde, waardoor zijn auto niet goed kon remmen voor de bocht.

Lewis Hamilton legt uit hoe het 'magische knopje' op het stuur verkeerd was komen te staan, waarmee de rembalans op standje 'linke soep' was komen te staan. Het stuurtje heeft die stand om de voorbanden sneller te kunnen warmen tijdens opwarmrondes of als er langzaam gereden wordt achter de safetycar.

"Ik tel dit niet mee als een fout. Je kunt niet altijd perfect zijn. Een fout is waar je van het circuit af gaat vanwege het missen van je rempunt of als je de muur raakt", zo benadrukt Lewis Hamilton in de video.

Hamilton ziet het zo: "Maar dit was een niet-geforceerde fout, het was echt iets dat daar zit maar het had op elk moment al veel eerder kunnen gebeuren en helaas overkwam het mij en het beet ons vrij hard. Wij hebben geleerd van deze ervaring en wij kijken weer naar de toekomst."

Een scherpe vraag wordt gesteld als men wil weten of het euvel inmiddels aangepast is, nu de Franse Grand Prix op Paul Ricard van start gaat.

Lewis Hamilton legt uit dat zoiets niet zo eenvoudig ligt. “Het stuur is niet zo eenvoudig te veranderen, je kunt niet zomaar knopjes erop verplaatsen, want het is allemaal zo ontworpen. Wij kijken er dus misschien in de toekomst naar of wij een oplossing kunnen bedenken voor de langere termijn."

En dus moeten Hamilton en Bottas tot dat eventuele moment van aanpassing vooral alert zijn en checken of het 'magische knopje' juist staat.

Wat meent u: Is dit een gevaarlijke fout van de ontwerpafdeling bij Mercedes? Had Hamilton beter kunnen weten omdat het knopje er altijd al zat? Is het zwak of eerder juist sterk dat Hamilton dit niet rekent als rijdersfout?