Technisch directeur van Mercedes: 'Wij zijn allen verantwoordelijk voor het knopje dat Lewis omschakelde'

Lewis Hamilton zette onbewust een schakelaartje om in zijn Mercedes, maar daarvoor is niet hij alléén, maar het team van Mercedes als geheel verantwoordelijk. Dat stelt technisch directeur van Mercedes Mike Elliot.

Elliot doet zijn uitspraak in een video die het automerk online zette na de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe.

Doordat Hamilton per ongeluk en onbewust die schakelaar had geraakt met een vinger, schoot hij rechtdoor in de eerste bocht tijdens de herstart van de race. Volgens teambaas Toto Wolff was dat het gevolg van een ongemakkelijk 'vingerprobleem'.

'Brake magic' is a setting on the steering wheel that heats up the brakes quicker by altering the hybrid regen and brake bias settings.

It appears LH left it on at the restart.

Old pic from NR's car#BrakeMagic #F1 pic.twitter.com/ZCMyj9nzYH — Craig Scarborough (@ScarbsTech) June 6, 2021

Lewis Hamilton had flink kunnen toeslaan in de stand om het wereldkampioenschap Formule 1 maar hij was te gretig, wilde de leiding van Sergio Perez overnemen en zou per ongeluk de schakelaar die hierboven te zien is hebben omgezet waarna de rembalans werd aangepast. Verstappen was vier ronden voor het einde van de race uit leidende positie uitgevallen vanwege een klapband. Hamilton viel door zijn fout terug naar de laatste positie en scoorde eveneens nul punten, waardoor het gat tussen Verstappen en Hamilton vier punten verschil bleef in het voordeel van de Limburger.

Hamilton verontschuldigde zich bij zijn team en zei dat het een "vernederende" ervaring voor hem was, maar in een video op het youtube-kanaal van Mercedes zegt de technisch directeur nu dat Hamilton niet alleen de schuld kan dragen voor zijn fout.

"Lewis deed alles goed, hij bracht de auto naar de grid, schakelde allerlei knoppen en instellingen uit die hij uit moest zetten, en hij zette de knoppen aan die hij aan moest zetten, het was allemaal klaar om de race goed aan te vangen."

"Fantastische start"

Elliot vervolgt: "Hij maakte een fantastische start, wist zichzelf naast Perez te plaatsen en hij en Perez waren een soort van plaats aan het verwisselen. Lewis zwenkte uit en terwijl hij dat deed raakte hij de 'magic button' en helaas voelde hij niet dat hij dat had gedaan. Daarom was hij zich totaal niet bewust dat hij een probleem zou gaan hebben."

De technisch directeur van het vaak succesvolle Mercedes vervolgt: "Op het moment dat hij remde, en dat deed hij op het normale punt waar hij zou moeten remmen, bevond hij zich in de positie waarin de hele rembalans naar voren was verschoven, waardoor alle belasting via de voorbanden ging en als gevolg daarvan blokkeerden ze. Vanaf dat moment kon hij niets anders doen dan wijd gaan.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

Elliott vindt dat het team zelf enige verantwoordelijkheid moet nemen omdat de schakelaar zich op een plek bevindt waar de coureur de knop per ongeluk kan raken.

"Ik heb met Lewis gesproken en weet dat hij zich daar wel schuldig over voelt, maar de realiteit is dat Lewis zo weinig fouten maakt. Dat is ook wat hem echt onderscheidt van sommige andere coureurs. Het is onze plicht om te proberen hem een ​​auto te geven waarin het moeilijker voor hem is om fouten te maken. Wij moeten dus ons deel van de schuld op ons nemen en kijken hoe wij dit kunnen verbeteren; wij zullen dan ook veranderingen aanbrengen voor de volgende race", besluit Elliot.