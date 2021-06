Helmut Marko na kwalificatie F1 Frankrijk: "Wij hadden gehoopt dat Sergio Perez P3 zou pakken"

Helmut Marko is goed te spreken over de prestaties van Red Bull dit weekend. Max Verstappen wist poleposition te bemachtigen voor de Grand Prix van Frankrijk. Zijn teamgenoot Sergio Perez wist zich als vierde te kwalificeren, achter de beide Mercedessen.

"Tijdens de vrije trainingen verbeterde onze set-up. Dat werd al duidelijk in de derde vrije training, want daar hadden we drie tienden voorsprong. Een poleposition is nooit makkelijk, maar met deze bolide, motor en coureur ziet het er wel relatief makkelijk uit."

Sergio Perez was langzamer dan Valtteri Bottas, eigenlijk had Marko gehoopt dat hij de derde auto zou zijn, erkent Marko op de Oostenrijkse zender Servus-TV.

"Maar daarvoor kwam een paar honderdsten tekort. Al met al hebben we wel een goede uitgangspositie voor de race."

Marko: "Ons doel is om een goede start te hebben en meteen weg te rijden. Als wij dan een seconde pakken, kan je de race controleren aan de voorkant. Je hebt hier lange rechte stukken en daarom is het voordeel dat je kunt hebben met DRS hier extra sterk. Ik weet zeker dat Mercedes ook een strategie heeft, maar onze tactiek zou goed kunnen werken."

Wat die tactiek gaat zijn, dat blijkt morgen tijdens de Franse Grand Prix op Paul Ricard in Frankrijk.