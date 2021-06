Mercedes-teambaas vertelt de waarheid: "We komen snelheid tekort"

Mercedes heeft een flinke dreun gekregen door Red Bull Racing. Waar de voorgaande jaren het Duitse team altijd zonder moeite domineerde op het circuit in Zuid-Frankrijk, blijkt daar dit weekend niets meer van over. Max Verstappen pakte met ruime voorsprong de pole position op het circuit Paul Ricard.

En hoewel Lewis Hamilton en Valtteri Bottas alsnog de tweede en derde plaats wisten te pakken, zorgt het ook voor zorgen bij Mercedes. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft tevens al gesteld dat als zijn team hier snel is of Mercedes verslaat, ze het hele seizoen elke race kunnen winnen, mede omdat dit circuit specifiek voor Mercedes altijd goed is geweest.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was open en eerlijk tegen de media en vertelde de waarheid: "We hebben een moeilijk weekend omdat we snelheid tekort komen, dat is de harde waarheid. Het zag er veel slechter uit dan waar we nu in de kwalificatie zijn geindigd, maar we moeten in staat zijn overal te winnen. Er is niet specifiek één onderdeel van ons pakket waar we naar kunnen wijzen om onszelf te verbeteren."

Simulaties kloppen niet

Toch blijkt Wolff te zinspelen dat de simulaties voorafgaand aan het weekend niet helemaal goed zijn: "Zowel tijdens Q1 als Q2 en Q3 is gebleken dat Lewis sneller kan rijden tijdens de tweede run. Onze simulaties voor het weekend gaven aan dat de afstelling met weinig downforce, langzamer zou zijn. Je ziet echter dat Red Bull met die afstelling nog veel sneller zijn dan wij, op de rechte stukken. Als we echter met een achtervleugelafstelling rijden zoals Red Bull, met weinig downforce, dan zouden we nog meer snelheid verliezen in de bochten."