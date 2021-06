Het verschil in snelheid tussen Verstappen en Sainz gevisualiseerd

Max Verstappen zette een waanzinnige tijd neer tijdens de derde vrije training van de Grand Prix van Frankrijk. "Wow!", zo klonken verschillende commentators van Sky Sports F1. Verstappen zette daarmee zowel Valtteri Bottas als Carlos Sainz op driekwart van een seconde.

Verstappen zette een 1:31,300 neer, daar war Sainz niet sneller kon gaan dan een 1:32,195. In onderstaande afbeelding is te zien waar Verstappen zijn tijd won ten opzichte van Sainz in de SF21, maar ook waar de Spanjaard iets harder ging. "Pari", in onderstaande afbeelding, betekent dat beide heren met evenveel snelheid door een bocht gingen.