Heeft Mercedes last van slijtage op haar motoren?

Red Bull Racing staat aan de leiding van het kampioenschap en zal moeten zorgen dat het dit weekend de strijd met Mercedes kan winnen. Dat lijkt vooralsnog een pittige opgave, want het Duitse team is beduidend sneller dan het Oostenrijkse team.

Tijdens de eerste vrije training waren het Bottas en Hamilton die duidelijk domineerden, voor Max Verstappen op de derde plek. De tweede training werd door Verstappen als snelste afgesloten, mede door wijzigingen aan de wagen.

In gesprek met Sky Sports zegt Red Bull-teambaas Horner: "We hebben gedurende de lunch de afstelling van de wagen veranderd. Max klonk ook wat blijer met de auto, maar het is nog steeds erg minimaal. Lewis rijdt paarse sectoren, zoals in de middensector. Daar zijn wij niet in de buurt gekomen, die sector is Mercedes 'land', zo lijkt het."

Mercedes heeft tevens haar motoren gewisseld, zo blijkt uit de opmerkingen van Horner. Hij zegt verbaast te zijn: "Ik was verrast dat Mercedes zo vroeg de motoren hebben gewisseld. Dat hebben we de afgelopen jaren niet gezien, meestal wist Mercedes dit het langst vol te houden. Misschien hebben ze wat meer slijtage dan ze hadden verwacht. Ik weet het niet. Wij rijden in ieder geval volgens ons plan met de Honda-motoren. Het moeilijkste om te voorspellen is hoe veel races we in het seizoen gaan hebben. Er zijn wat hobbels die we moeten nemen aan het einde van het jaar."