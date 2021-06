Pierre Gasly: "Red Bull beslist over mijn toekomst, niet ik"

Pierre Gasly zit voorlopig nog vast aan Red Bull maar weet nog niet of hij ook in 2021 bij AlphaTauri racet. Red Bull supremo Helmut Marko zei onlangs dat de Fransman perfect past bij het AlphaTauri-modemerk, maar de 25-jarige Gasly is open en zegt zelf dolgraag terug te willen keren naar Red Bull Racing.

Eerder werd Gasly in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Alpine, maar het Franse team heeft in plaats daarvan een nieuwe driejarige deal aangekondigd met landgenoot Esteban Ocon. Ook hierover zei Helmut Marko dat hij Gasly aan zijn contract zou houden en ze de Fransman niet zouden laten vertrekken.

Geen gesprek

In Paul Ricard zei hij tegen de media waaronder GPToday.net: "Het is in handen van Red Bull. Het is nog vrij vroeg. Uiteindelijk is het aan Red Bull om de beslissing te nemen om door te gaan met AlphaTauri, met Red Bull Racing of een ander team."

"Het is iets waar we het nog niet over hebben gehad. Ik denk dat we de komende weken en maanden zullen horen wat ze willen doen. Red Bull zal die beslissing maken, niet ik zelf."