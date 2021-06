Mercedes heeft 'magisch knopje' van Hamilton aangepast

Mercedes heeft een tijdelijke oplossing geïmplementeerd nadat Lewis Hamilton de overwinning in Bakoe verloor met het herstart incident voor de overwinning van de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Brit drukte per ongeluk tegen een knop aan op zijn stuur waardoor de rembalans niet juist stond. Hierdoor won niet Hamilton maar Sergio Perez de race.

De zevenvoudig wereldkampioen zei in Paul Ricard: "Ik beschouw het niet als een fout. Je kunt niet altijd perfect zijn, maar een fout is wanneer je van de baan afwijkt nadat je je rempunt hebt gemist of wanneer je de muur raakt."

"We hebben geleerd van deze ervaring en kijken nu vooruit naar dit weekend."

Magische knop

Mercedes legde uit dat hoewel het leek alsof Hamilton gewoon van de baan gleed terwijl hij Sergio Perez aanviel, het in feite Perez' defensieve manoeuvre naar links was die ervoor zorgde dat Hamilton de zogenaamde 'magische' knop indrukte.

"We hebben het niet verplaatst, we hebben het alleen afgedekt om ervoor te zorgen dat we het in de toekomst niet per ongeluk kunnen aanraken, maar dat is alleen voor de korte termijn. Het is natuurlijk niet zo eenvoudig om het stuur te veranderen of knoppen te verplaatsen, we zullen waarschijnlijk op zoek gaan naar een oplossing voor de langere termijn voor de toekomst."