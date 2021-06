'Motoren van Honda en Mercedes gaan bepalen wie kampioen wordt'

Lewis Hamilton en Mercedes maken alleen fouten in 2021 door de manier waarop Red Bull en Max Verstappen de druk opvoeren. Dat is de mening van F1-legende Gerhard Berger, die hoopt dat het spannende titelgevecht door zal gaan tot de laatste race.

De Oostenrijker vertelde aan sport1: "Lewis heeft de afgelopen jaren geen concurrentie gehad. In die omstandigheden is het makkelijker om geen fouten te maken. Dit jaar heeft hij een sterke tegenstander in Verstappen. Het betekent dat de druk totaal anders is en dan worden er fouten gemaakt. Dat maakt het in ieder geval spannend voor de fans."

Berger vervolgde: "Op dit moment heeft Max het momentum aan zijn zijde. Het is een goed titelgevecht. Mercedes zal nog steeds sterk zijn, maar Red Bull presteert steeds beter. Ik hoop dat deze onderlinge strijd tot de laatste race zal voortduren."

Hoewel de loyaliteit van voormalig Toro Rosso-mede-eigenaar Berger duidelijk bij Red Bull ligt, behoort hij momenteel niet tot degenen die kritiek hebben op Toto Wolff en Mercedes.

"Wolff begon met een uitstekend fabrikantenteam, maar heeft bijgedragen aan een succesverhaal dat uniek is in de geschiedenis van de Formule 1. Hij heeft uitstekend werk geleverd", aldus de Oostenrijker.

"Hij is er al in geslaagd. Van een crisis spreken is retoriek op hoog niveau. De grote vraag is of Honda de prestaties van de Mercedes-motor kan inhalen. Honda heeft dit jaar een grote stap gezet, maar uiteindelijk wordt het resultaat bepaald door de motoren van Mercedes en Honda."