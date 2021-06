Max Verstappen prijst Sergio Perez om diens snelheid in Bakoe. "Zo doe je dat"

Max Verstappen zegt dat Sergio Perez met zijn eerste overwinning in Bakoe toonde hoe je dat hoort te doen.

Max Verstappen: "Het is geweldig om twee auto's aan de voorkant van het F1-veld te hebben die ook meevechten voor het kampioenschap en om zoveel mogelijk punten weten te scoren. In Bakoe was het perfecte voorbeeld; zo hoor je dat te doen."

De Limburger deelt zijn Mexicaanse teamgenoot complimenten uit. Eerder deze week benadrukte Honda-baas Tanabe ook al dat Sergio Perez wel eens van essentieel belang kan gaan zijn in de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1.

Het kampioenschap kan wellicht de nodige emoties los maken want de twee coureurs gan na zes races behoorlijk gelijk op: slechts vier WK-punten wist Verstappen meer te scoren dan Hamilton tot nu toe.

Max Verstappen benadrukt dat het heel belangrijk is dat hij een teamgenoot heeft die ook voor podiums, overwinningen en poles kan gaan en dat wat precies wat Perez liet zien tijdens de Azerbeidzjan Grand Prix in Bakoe.

Sergio Perez kan dit jaar dus een belangrijke roll krijgen in het wereldkampioenschap: bijvoorbeeld als hij het voor elkaar krijgt om zoveel mogelijk punten weg te snoepen bij Lewis Hamilton.

Verstappen gaat verder als hij de waardering over zijn nieuwe teamgenoot veder bespreekt.

Verstappen: "Checko was in staat om het gat in het constructeurskampioenschap te vergroten richting Mercedeses. Hijzelf staat nu derde in het rijders klassement."

Geplofte band

Max Verstappen benadrukt verder dat hij uiteraard graag zelf had gewonnen.

Max Verstappen crashte zijn Red Bull tijdens de race in Azerbeidzjan op het rechte stuk. De auto begint te zwabberen en daarna is er geen houden aan. Met nog vier ronden te gaan vliegt Verstappen van de baan.

Perez pakt waardevolle maximale punten en soort zijn eerste overwinning,. terwijl Hamilton in de fout gaat. Hij raakt een verkeerde knop en schiet met een verkeerde rembalans rechtdoor bij de eerste bocht.

Vanwege de on-logische positie in de cockpit kon het vermaledijde knopje amper ontweken worden door Lewis vingers. Kort samengevat was er hoogstens spake van een 'vingersprobleem' bij Lewis Hamilton, vertelde Toto Wollff na afloop van de race. Toto Wolff meldde dat het amper een foutje genoemd kon worden wat Lewis Hamilton overkwam.

Hamilton zelf sprak van een 'vernederende' situatie. Wat Valtteri Bottas hiervan zal hebben gedacht is nog niet bekend. Hij zal wellicht verrast zijn dat Hamilton's fout wordt verdedigd door het team. Terwijl Mercedes-baas Toto Wollf juist de Finse Bottas onterecht de schuld probeerde te geven van de mislukte pitstop in Monaco, waarna Bottas uitviel met een dolgedraaide wielmoer.