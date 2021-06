Pierre Gasly weet dat het ijzer heet is en wil dit weekend smeden voor eigen publiek

Pierre Gasly draait goed mee in de subtop dit jaar. Scuderia AlphaTauri is voorlopig het vijfde snelste team en mengt zich regelmatig in de strijd achter Red Bul, Mercedes en Ferrari.

Gasly stond tijdens de vorige Grand Prix nog op het podium. Het ijzer is dus heet, en Gasly is van plan dat tijdens zijn thuisrace voor eigen publiek dan ook te smeden.

Tijdens de Franse Grand Prix worden er voor het eerst weer mondjesmaat fans toegestaan op de tribunes; dit weekend mogen er zo'n 15.000 fans per dag op de tribunes zitten.

Gasly denkt dat de aanwezigen niet alleen voor de spannende strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen komen kijken. Hij zegt erop gebrand te zijn dat hij het Franse feestje compleet kan maken als het team de vorm van de afgelopen races weet vast te houden op Paul Ricard.

Gasly in het middelpunt van de aandacht in Frankrijk

Aandacht komt hij niet tekort, vertelt de jonge coureur. Sinds hij vorig jaar de Grand Prix van Monza op zijn naam schreef en zich dus Grand Prix-winnaar mag noemen, sloot Frankrijk Gasly in het hart.

Het populaire Franse Red Bull-talent vertelt: “Ik heb gehoord dat de organisatie per dag 15.000 toeschouwers toe zal laten, wat geweldig is omdat ik echt hoopte dat er fans bij mijn thuisrace aanwezig zouden zijn. Het is belangrijk dat ik het weekend met ze kan delen, vooral ook omdat ik nu voor het eerst als Grand Prix-winnaar zal racen voor mijn thuispubliek na mijn zege op Monza vorig jaar. Dat maakt het extra speciaal, zodoende ben ik ook wel een beetje ongeduldig om dat te ervaren."

Media-aandacht kost energie

Gasly krijgt veel aandacht, en dat is na zijn podiumplaats in Bakoe zelfs een beetje teveel van het goede geworden, merkt hij. Soms moet hij af en toe wat op de rem staan om niet geleefd te worden door de media-aandacht in Frankrijk, merkt hij.

"Het podium in Baku heeft ook de aandacht van mensen getrokken dus ik heb al genoeg aandacht van de media waar ik mee om moet gaan. Ik wil mij voor het weekend begint echter niet helemaal leeg laten trekken, dus we proberen er zo goed als mogelijk er mee om te gaan.”

Blikje Red Bull of Champagne

Gasly: “Dat podium kwam precies op het juiste moment omdat nu mijn thuisrace voor de deur staat. Iedereen in Frankrijk kijkt er echt naar uit. Het enthousiasme is groot en de verwachtingen voor de rest van het seizoen zijn hooggespannen. Het niveau dat we hebben laten zien maakt ons zeker benieuwd naar wat we in de komende races kunnen presteren, maar ondanks alles probeer ik dit weekend toch op dezelfde manier in te gaan."

Geen fijne voorgeschiedenis

Alles wijst erop dat het een gezellig, bescheiden Frans feestje kan worden op Paul Ricard. Gasly heeft gek genoeg meer negatieve dan positieve herinneringen aan het High Test Tech Track bij Le Castellet.

“Heel eerlijk gezegd heb ik er in het verleden nooit iets speciaals gedaan. In mijn eerste Formule 1-race had ik hier een aanvaring met Ocon en moest ik in de eerste ronde al opgeven.

Gasly vervolgt: "In 2019 had ik er geen fantastisch weekend en finishte ik er als tiende. Baku was eigenlijk ook zo'n baan waar ik tot dit seizoen nooit lekker ging, maar dat was dit jaar dus heel anders. Hopelijk gaat dat op Paul Ricard ook zo zijn."