'Ontplofte banden van Pirelli zijn beschamend en vernederend'

Jacques Villeneuve zegt dat de twee plotseling ontplofte banden tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan beschamend waren voor Pirelli. Chaos zorgde in Bakoe uit het niets dat de band van Lance Stroll het begaf na ongeveer 30 ronden te hebben gereden, waardoor hij crashte.

Precies hetzelfde gebeurde vervolgens met Max Verstappen, slechts zes ronden voor het einde, waardoor hij een zekere overwinning uit zijn vingers zag glippen. Pirelli kreeg na de race veel kritiek, gezien de gevaarlijke aard van de situatie, waarbij noch Aston Martin noch Red Bull enige waarschuwing kregen. Pirelli gaf in een eerste reactie meteen aan, zoals altijd, dat er vermoedelijk troep op het circuit lag.

Pirelli wijst naar troep

Pirelli-topman Mario Isola: “Eerste onderzoeken suggereren troep op het circuit als veroorzaker van de crashes, omdat de linkerachterband niet de meest belaste band op dit circuit is, maar de andere kant. Als we het over slijtage hebben, dan is dat rechtsvoor."

Controle Verstappen

Die claim wordt nog steeds betwist, waarbij velen niet geloofden dat het troep op het circuit was en het Italiaanse bedrijf meer de schuld gaven van de ontplofte banden. Ongeacht wat de oorzaak van het falen was, zei Villeneuve dat het allemaal gênant was.

"Banden mogen niet zo exploderen. Ze hebben niet eens zoveel ronden gereden. Het is eigenlijk vernederend. Jammer voor Stroll want had een goede race en Max had het onder controle. Max reed gewoon ronde na ronde de beste tijden en hij had een grote voorsprong, dus hij had geen druk om snel te moeten rijden."

"Ik weet niet zeker wat hij anders had kunnen doen, want hij was niet met zijn rubber aan het gummen, er was niets belangrijks. Dan heb je gewoon veel pech als je dit overkomt."